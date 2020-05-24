Не сочувствуйте мне: Дана из Холостяк-10 заговорила о причинах расставания с Максом Михайлюком

Дана Оханская, финалистка проекта Холостяк 10 на канале СТБ, так и не получила заветное колечко от главного героя Максима Михайлюка, он отдал украшение конкурентке – Даше Ульяновой, тем самым сделав свой выбор. Но Дана философски и мудро решила подойти к ситуации, о чем написала пост в Instagram.

Девушка опубликовала фотосет с финальной церемонии, которая состоялась в испанской Барселоне. Она позировала в саду в роскошном длинном красном платье с люрексом, которое идеально село по фигуре. Наряд с открытой спиной и длинным подолом, а также небольшим разрезом подчеркнул волнительные изгибы Даны.

В своем посте она поблагодарила всех причастных к проету, вспомнила о своих незабываемых, переполняющих и неподдельных эмоциях рядом с холостяком. "Это были одни из самых ярких 2,5 месяца моей жизни. Это такой период, останется в сердце и воспоминаниях навсегда. Как поет Валерий Меладзе "... было все отчаянно красиво ..." - написала финалистка Холостяк-10.

Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Девушка попросила не выражать ей сожаление по поводу ухода на финальной церемонии, ведь, по ее словам, все, что произошло – к лучшему.

"Не сочувствуйте мне, пожалуйста. Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих ... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах", - пояснила девушка.

Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

В комментариях Дана сообщила, что с Максимом они остались друзьями. "Даже на финале он смотрел на вас глаза его горели!" - поделилась наблюдениями одна из поклонниц Даны, та подтвердила слова подписчицы: "Я тоже это заметила…"

Скриншот комментариев

Ранее Дана из Холостяк 10 двусмысленно высказалась о победительнице проекта Даше Ульяновой.