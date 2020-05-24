Не співчувайте мені: Дана з Холостяк-10 заговорила про причини розставання з Максом Михайлюком

Дана Оханська, фіналістка проекту Холостяк 10 на каналі СТБ, так і не отримала обажану обручку від головного героя Максима Михайлюка, він віддав прикрасу конкурентці – Даші Ульяновій, тим самим зробивши свій вибір. Але Дана філософськи і мудро вирішила підійти до ситуації, про що написала пост в Instagram.

Дівчина опублікувала фотосет з фінальної церемонії, яка відбулася в іспанській Барселоні. Вона позувала в саду в розкішному довгому червоному платті з люрексом, яке ідеально сіло по фігурі. Вбрання з відкритою спиною і довгим подолом, а також невеликим розрізом підкреслило хвилюючі вигини Дани.

У своєму пості вона подякувала всім причетним до проету, згадала про свої незабутні, натхненних емоціях поруч з холостяком. "Це були одні з найяскравіших 2,5 місяці мого життя. Це такий період, що залишиться в серці і спогадах назавжди. Як співає Валерій Меладзе "... було все відчайдушно красиво ..." - написала фіналістка Холостяк-10.

Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Дівчина попросила не вражатить їй жаль з приводу подій на фінальній церемонії, адже, за її словами, все, що сталося – на краще.

"Не співчувайте мені, будь ласка. Я вважаю, що все склалося саме так, як краще для нас обох ... Я дуже ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово наголошували. І це нормально. Причин, чому все саме так закінчилося, на мою думку, немає. Вони - ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття", - пояснила дівчина.

Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

В коментарях Дана повідомила, що з Максимом вони залишилися друзями. "Навіть на фіналі він дивився на вас, очі його горіли!" - поділилася спостереженнями одна з прихильниць Дани, та підтвердила слова підписниці: "Я теж це помітила..."

Скріншот коментарів

Раніше Дана з Холостяк 10 двозначно висловилася про переможниці проекту Даші Ульянової.