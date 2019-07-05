Сочная Настя Каменских в бикини поделилась секретами уверенности в себе

Настя Каменских часто балует поклонников пикантными фото и демонстрирует аппетитные формы в купальнике, а иногда и без него. Кто-то восхищается фигурой девушки и ее волнительными изгибами, а кто-то критикует за излишнюю откровенность кадров, но артистка продолжает будоражить умы фанов своими чувственными фотосетами и не собирается останавливаться. На новом снимке на instagram-страничке она показала кадр в бикини и поделилась мощной мотивацией.

Блестящий купальник оттенка металик, выгодно подчеркнул ее пышную грудь. Она лежит на солнце, прикрыв лицо рукой, а сам кадр сделан сверху.

Под фото Настя решила поделиться рекомендациями, как стать уверенной в себе и отметила, что испытала эти советы на себе.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! Сегодня делюсь нескольким простыми правилами, которые я проверила на себе:

Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!"

Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми!

Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции!" - подытожила звезда.

Поклонники поблагодарили Настю за информативный пост, а также оставили немало комплиментов в ее адрес.

"Бомба!", "Очень похудела!", "Прекрасна", "Красотка, любимая девочка!", "Мотивация супер, спасибо Настюш!", "Настя, ты найкраща!", "Супер", "Ты самая красивая девушка", "Божественна", "Какая лапочка!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

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