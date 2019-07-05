Соковита Настя Каменських в бікіні поділилася секретами впевненості в собі

Настя Каменських часто балує шанувальників пікантними фото і демонструє апетитні форми в купальнику, а іноді й без нього. Хтось захоплюється фігурою дівчини і її хвилюючими вигинами, а хтось критикує за зайву відвертість кадрів, але артистка продовжує розбурхувати розуми фанів своїми чуттєвими фотосетами і не збирається зупинятися. На новому знімку на instagram-сторінці вона показала кадр в бікіні і поділилася потужною мотивацією.

Блискучий купальник відтінку металік, вигідно підкреслив її пишні груди. Вона лежить на сонці, затуливши обличчя рукою, а сам кадр зроблений зверху.

Під фото Настя вирішила поділитися рекомендаціями, як стати впевненою в собі і зазначила, що випробувала ці поради на собі.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Впевненість у собі допомагає здійснювати мрії. Але цього теж потрібно навчитися: старанно працювати над своїм тілом і думками і ніколи не зупинятися на досягнутому! Сьогодні ділюся декількома простими правилами, які я перевірила на собі:

Завжди говорити собі: "Можливо все. Я зможу втілити в життя всі мої мрії!"

Займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже нам, дівчаткам, так важливо відчувати себе найкрасивішими!

Поставте чіткий дедлайн: важлива подія/свято, до якого ви готуєтеся. Це буде мотивувати вас і ви ніколи не зійде з дистанції!" - підсумувала зірка.

Шанувальники подякували Насті за інформативний пост, а також залишили чимало компліментів на адресу.

"Бомба!", "Дуже схудла!", "Прекрасне", "Красуня, улюблена дівчинка!", "Мотивація супер, дякую Настюш!", "Настя, ти найкраща!", "Супер", "Ти найкрасивіша дівчина", "Божественна", "Яка лапочка!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

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