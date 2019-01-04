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Сочная Мэрилин: полностью обнаженная Лохан восхитила аппетитными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2019 - 00:07
Сочная Мэрилин: полностью обнаженная Лохан восхитила аппетитными формами
Фото: Линдсей Лохан (instagram.com/lindsaylohan____)

Актриса похвасталась пикантным черно-белым фото в образе Мэрилин Монро

Скандально известная актриса Линдсей Лохан, ранее снявшаяся в яркой фотосессии в образах принцесс из мульфильмов Уолта Диснея,  побаловала поклонников весьма пикантным фото. В своем Instagram-аккаунте она разместила откровенный снимок, на котром позирует в образе легендарной Мэрилин Монро.

Черно-белый кадр в ретро-стиле отображает все грани сексуальности звезды. Ее обнаженное тело не выглядит пошло, ведь все интимные части предусмотрительно и изящно скрыты от посторонних глаз. Из одежды на Лохан были лишь женственные туфли на тонкой шпильке и парик.

Сочная Мэрилин: полностью обнаженная Лохан восхитила аппетитными формами

Фото: Линдсей Лохан (instagram.com/lindsaylohan)

Поклонники пришли в восторг от соблазнительной Лохан и отметили, что она вернулась в былых форму, немного прибавила в весе, ведь болезненная худоба была знаменитости совершенно не к лицу.

К слову, известная супермодель, "черная пантера" Наоми Кемпбэлл снялась топлесс для рекламы известного бьюти-бренда. Жаркие снимки для косметической торговой марки  NARS восхитили не только поклонников знаменитости, но и представителей компании.

 Ранее украинская модель Алина Байкова, которой приписывали роман с голливудским сердцеедом и завидным холостяком Леонардо Ди Каприо, полностью разделась перед камерой. Монохромный снимок вышел очень эстетичным.

Видео: РБК-Украина

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