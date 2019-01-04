Соковита Мерилін: повністю оголена Лохан захопила апетитними формами

Фото: Ліндсей Лохан (instagram.com/lindsaylohan____)

Актриса похвалилася пікантним чорно-білим фото в образі Мерилін Монро

Скандально відома актриса Ліндсей Лохан, яка раніше знялася в яскравій фотосесії в образах принцес з мульфільмів Уолта Діснея, потішила шанувальників вельми пікантним фото. У своєму Instagram-акаунті вона розмістила відвертий знімок, на якому позує в образі легендарної Мерилін Монро.

Чорно-білий кадр в ретро-стилі відображає всі грані сексуальності зірки. Її оголене тіло виглядає не вульгарно, адже всі інтимні частини завбачливо і витончено приховані від сторонніх очей. З одягу на Лохан були лише жіночні туфлі на тонкій шпильці і перука.

Фото: Ліндсей Лохан (instagram.com/lindsaylohan)

Шанувальники прийшли в захват від спокусливої Лохан і відзначили, що вона повернулася до колишніх форм, трохи додала у вазі, адже хвороблива худорлявість була знаменитості зовсім не до лиця.

До речі, відома супермодель, "чорна пантера" Наомі Кемпбелл знялася топлес для реклами відомого б'юті-бренду. Спекотні знімки для косметичної торгової марки NARS захопили не тільки шанувальників знаменитості, але і представників компанії.

Раніше українська модель Аліна Байкова, якій приписували роман з голлівудським серцеїдом і завидним холостяком Леонардо Ді Капріо, повністю роздяглася перед камерою. Монохромный знімок вийшов дуже естетичним.

Відео: РБК-Україна