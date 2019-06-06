Сочная красотка: Настя Каменских в кружевном корсете "нарвалась" на волну комплиментов

Каменских продолжает засыпать фотографиями в белье
Настя Каменских просто таки сразила наповал свою многомиллионную армию поклонников. Певица решила не на шутку раззадорить фанов, продолжая делиться пикантными фото в нижнем белье. Отметим, что недавно Каменских и Потап похвастались новым "семейным рекордом". Клип на песню-признание Потапа "Константа" набрал больше 4 млн просмотров, что невероятно порадовало Потапа. Ведь именно этой песней он официально, открыто признался в любви Каменских.
Во время съемок клипа было сделано немало пикантных фото. Ведь главная героиня "Константы", конечно же, - Настя. По сюжету Потап и Каменских просто наслаждаются друг дружкой в квартире. Потап снимает свою любимую на камеру в кровати, играющей с собачкой Мими, просто в позирующей на фоне окна и т.д. Как раз такой момент и показала Каменских.
"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой! #константа #bearanddiamond" – подписала фото Настя.
Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап – Константа
Поклонники певицы пришли в восторг от нового фото и поспешили засыпать свою любимицу комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Напомним, что до этого Настя уже показывала парочку не менее чувственных фото в белье. И все также со съемок клипа "Константа".
Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото. На снимке запечатлен момент, как Потап несет Каменских от алтаря, где они присягнули друг другу в верности и любви.
Также до этого Потап и Настя Каменских взбудоражили сеть страстными объятиями. Пара тогда расслаблялась на яхте.