Сочная красотка: Настя Каменских в кружевном корсете "нарвалась" на волну комплиментов

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских продолжает засыпать фотографиями в белье

Настя Каменских просто таки сразила наповал свою многомиллионную армию поклонников. Певица решила не на шутку раззадорить фанов, продолжая делиться пикантными фото в нижнем белье. Отметим, что недавно Каменских и Потап похвастались новым "семейным рекордом". Клип на песню-признание Потапа "Константа" набрал больше 4 млн просмотров, что невероятно порадовало Потапа. Ведь именно этой песней он официально, открыто признался в любви Каменских.

Во время съемок клипа было сделано немало пикантных фото. Ведь главная героиня "Константы", конечно же, - Настя. По сюжету Потап и Каменских просто наслаждаются друг дружкой в квартире. Потап снимает свою любимую на камеру в кровати, играющей с собачкой Мими, просто в позирующей на фоне окна и т.д. Как раз такой момент и показала Каменских.

"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой! #константа #bearanddiamond" – подписала фото Настя.

Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап – Константа

Поклонники певицы пришли в восторг от нового фото и поспешили засыпать свою любимицу комментариями:

"Шикарная фигура"

"К сожалению, чувства не бывают константой...))) Они меняются с годами, перерождаются, я бы сказала. Нужно успеть словить мгновения Счастья!"

"Повезло же Потапу"

"Сочная"

"Красивая и счастливая! И даже в белье совсем не пошло"

"Обалденная!"

"Все кто оскорбляет и пишит плохое, особенно женщины, все завидуйте молча, она очень красивая и умная девушка, пусть будет счастлива, а яд оставьте при себе.."

"Красавица! Все хорошее и хорошее!"

"Какая красивая!"

"Очень секси! Красотуля"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, что до этого Настя уже показывала парочку не менее чувственных фото в белье. И все также со съемок клипа "Константа".

Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото. На снимке запечатлен момент, как Потап несет Каменских от алтаря, где они присягнули друг другу в верности и любви.

Также до этого Потап и Настя Каменских взбудоражили сеть страстными объятиями. Пара тогда расслаблялась на яхте.