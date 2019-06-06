Соковита красуня: Настя Каменських в мереживному корсеті "нарвалася" на хвилю компліментів

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських продовжує засипати фотографіями в білизні

Настя Каменських просто таки вбила наповал свою багатомільйонну армію шанувальників. Співачка вирішила не на жарт розохотити фанів, продовжуючи ділитися пікантними фото у спідній білизні. Зазначимо, що нещодавно Каменських і Потап похвалилися новим "сімейним рекордом". Кліп на пісню-визнання Потапа "Константа" набрав більше 4 млн переглядів, що неймовірно порадувала Потапа. Адже саме цією піснею він офіційно, відкрито зізнався в любові Каменських.

Під час зйомок кліпу було зроблено чимало пікантних фото. Адже головна героїня "Константі", звичайно ж, - Настя. За сюжетом Потап і Каменських просто насолоджуються одне одним в квартирі. Потап знімає свою кохану на камеру в ліжку, грає з собачкою Мімі, просто позує на тлі вікна і т. д. Якраз такий момент і показала Каменських.

"Я бажаю вам всім знайти почуття, які будуть вашою константою! #константа #bearanddiamond" – підписала фото Настя.

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап – Константа

Шанувальники співачки прийшли в захват від нового фото і поспішили засипати свою улюбленицю коментарями:

"Шикарна фігура"

"На жаль, почуття не бувають константою...))) Вони змінюються з роками, перероджуються, я б сказала. Потрібно встигнути зловити миті Щастя!"

"Пощастило Потапу"

"Соковита"

"Красива і щаслива! І навіть в білизні зовсім не вульгарно"

"Обалденная!"

"Всі хто ображає і пише погане, особливо жінки, всі заздріть мовчки, вона дуже красива і розумна дівчина, хай буде щаслива, а отруту залиште при собі.."

"Красуня! Все гарніше і гарніше!"

"Яка гарна!"

"Дуже сексі! Красотуля"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що до цього Настя вже показувала парочку не менш чуттєвих фото в білизні. І все також зі зйомок кліпу "Константа".

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап розчулив і одночасно повеселив мережу весільним фото. На знімку зображений момент, як Потап несе Каменських від вівтаря, де вони присягнули одне одному у вірності і любові.

Також до цього Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами. Пара тоді розслаблялася на яхті.