Сочная ягодка: дива Монро очаровала нежным весенним образом

Яркая артистка, ведущая и автор книги, травести-дива Монро, которая недавно дала совет, как отвечать на нетактичные вопросы о личном, призналась, что уже очень ждет тепла и цветения деревьев - ведь тогда можно будет сделать множество красивых фотографий. Пока что же она показала эффектный снимок в нежном весеннем образе.

На своей странице в Instagram шоувумен опубликовала фото, на котором она запечатлена без привычного белокурого парика. Вместо этого у нее на голове цветастая повязка с бантом, а дополняют образ ярко-малиновые сережки и макияж в тон.

"Какая-то нуарная лента у меня в последнее время, и тексты, прямо скажем, неалле. Где весеннее настроение, свежесть ветра и лучики солнца?!

- Ах, королева, а что это вы такая бледная сегодня?

-Да так...взб...ось.

Вот и я заканчиваю этот пост на мажорной ноте и берусь за гитару! И не спрашивайте, Все равно не расскажу о чем моя новая песня! И когда там вишни с магнолиями в цвету!? Нужно вставить себя в природный интерьер и запечатлеть для потомков", - прокомментировала публикацию неугомонная Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Поклонникам очень понравилось необычное фото - в комментариях они сравнили травести-диву с цветком сакуры и сочной ягодкой.

"Как цветок сакуры"

"О какая красивая"

"Ох, какая Вы здесь весенняя! Замечательное фото!"

"Ты непревзойденная"

"Нежнее нежного..."

"Богиня!!!"

"Помада - бомба!"

"Монро, вы очаровательны! Томный взгляд легкой задумчивости вам идет"

"Такой нежный и весенне свежий макияж получился"

"Очень красивый спокойный макияж, вам очень идёт натуральность...Такая себе "мисс Весна"

"Ягодка!"

"Ну как же хороша....такая теплая, манкая и губы как сочные ягоды..."

"Глаза- космос!!!"

Напомним, травести-дива Монро поразила эффектным "неземным" образом.

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