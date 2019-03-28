Сочная ягодка: дива Монро очаровала нежным весенним образом

Артистка призналась, что с нетерпением ждет тепла и цветения деревьев
Яркая артистка, ведущая и автор книги, травести-дива Монро, которая недавно дала совет, как отвечать на нетактичные вопросы о личном, призналась, что уже очень ждет тепла и цветения деревьев - ведь тогда можно будет сделать множество красивых фотографий. Пока что же она показала эффектный снимок в нежном весеннем образе.
На своей странице в Instagram шоувумен опубликовала фото, на котором она запечатлена без привычного белокурого парика. Вместо этого у нее на голове цветастая повязка с бантом, а дополняют образ ярко-малиновые сережки и макияж в тон.
"Какая-то нуарная лента у меня в последнее время, и тексты, прямо скажем, неалле. Где весеннее настроение, свежесть ветра и лучики солнца?!
- Ах, королева, а что это вы такая бледная сегодня?
-Да так...взб...ось.
Вот и я заканчиваю этот пост на мажорной ноте и берусь за гитару! И не спрашивайте, Все равно не расскажу о чем моя новая песня! И когда там вишни с магнолиями в цвету!? Нужно вставить себя в природный интерьер и запечатлеть для потомков", - прокомментировала публикацию неугомонная Монро.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Поклонникам очень понравилось необычное фото - в комментариях они сравнили травести-диву с цветком сакуры и сочной ягодкой.
Напомним, травести-дива Монро поразила эффектным "неземным" образом.
Мы также писали, что травести-дива Монро поделилась впечатлениями от Венецианского карнавала.