Соковита ягідка: діва Монро зачарувала ніжним весняним образом

Яскрава артистка, ведуча та автор книги, травесті-діва Монро, яка нещодавно дала пораду, як відповідати на нетактовні питання про особисте, зізналась, що вже дуже чекає тепла і цвітіння дерев - адже тоді можна буде зробити безліч красивих фотографій. Поки що ж вона показала ефектний знімок в ніжному весняному образі.

На своїй сторінці в Instagram шоувумен опублікувала фото, на якому вона зображена без звичної білявої перуки. Замість цього у неї на голові квітчаста пов'язка з бантом, а доповнюють образ яскраво-малинові сережки і макіяж в тон.

"Якась нуарна стрічка у мене останнім часом, і тексти, прямо скажемо, неалле. Де весняний настрій, свіжість вітру і промінчики сонця?!

- Ах, королева, а що це ви така бліда сьогодні?

-Та так...взб ось....

Ось і я закінчую цей пост на мажорній ноті і беруся за гітару! І не питайте, Все одно не розповім про що моя нова пісня! І коли там вишні з магноліями в цвіту!? Потрібно вставити себе в природний інтер'єр і зафіксувати для нащадків", - прокоментувала публікацію невгамовна Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Шанувальникам дуже сподобалося незвичайне фото - в коментарях вони порівняли травесті-діву з квіткою сакури і соковитою ягідкою.

"Як квітка сакури"

"О, яка гарна"

"Ох, яка Ви тут весняна! Чудове фото!"

"Ти неперевершена"

"Ніжніше ніжного..."

"Богиня!!!"

"Помада - бомба!"

"Монро, ви чарівні! Томний погляд легкій задумі вам йде"

"Такий ніжний і весняно свіжий макіяж вийшов"

"Дуже гарний спокійний макіяж, вам дуже йде натуральність...Така собі "міс Весна"

"Ягідка!"

"Ну як же хороша....така тепла, манкая і губи як соковиті ягоди..."

"Очі - космос!"

Нагадаємо, травесті-діва Монро вразила ефектним "неземним" образом.

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