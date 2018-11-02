"Собрал чемодан, полетел в Киев": Andreas рассказал, что заставило его уехать из России в Украину

Фото: Андреас (instagram.com/andreasinternational)

Певец уже около девяти лет живет в Украине

Грек Andreas рассказал, как оказался в столице и почему выбрал именно Украину. Исполнитель утверждает, что в Киеве у него всегда было очень много друзей. Об этом он сообщил корреспонденту Styler.

"Оказался я здесь лет девять назад, живу здесь наездами-переездами. Переехал, кстати, очень неожиданно, даже для себя! До этого я жил в Москве, занимался модельным бизнесом, учился в Институте современного искусства, занимался музыкой. И, заработав денег, пришел к тому, что начал снимать клипы", - сказал исполнитель.

Фото: (instagram.com/andreasinternational)

Также певец утверждает, что в Украине у него всегда было очень много друзей. В частности, из Одессы и Киева. К тому же, это старые приятели, которые учились с Andreas еще в Греции. Именно они предложили ему переехать.

"Они просто позвонили и сказали: "Приезжай к нам, здесь очень много талантливых людей!". И, плюс к тому, здесь очень доступные и низкие цены на все, и можно снять клип за небольшой бюджет. Я просто собрал чемодан, полетел в Киев. Прилетел и остался!", - говорит артист.

Напомним, что греческий певец высказался о популярности украинской музыки в России.

Мы писали, что ранее украинский певец Andreas записал трек с сыном легендарного рэпера COOLIO.

Также звезда журнала Playboy снялась в клипе греческо-украинского певца Andreas.

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