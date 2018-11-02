"Зібрав валізу, полетів у Київ": Andreas розповів, що змусило його виїхати з Росії в Україну

Фото: Андреас (instagram.com/andreasinternational)

Співак вже дев'ять років живе в Україні

Грек Andreas розповів, як опинився в Україні і чому обрав саме цю країну. Виконавець стверджує, що в Києві у нього завжди було дуже багато друзів. Про це він повідомив кореспонденту Styler.

"Виявився я тут років дев'ять тому, живу тут наїздами-переїздами. Переїхав, до речі, дуже несподівано, навіть для себе! До цього я жив у Москві, займався модельним бізнесом, навчався в Інституті сучасного мистецтва, займався музикою. І, заробивши грошей, прийшов до того, що почав знімати кліпи", - пише виконавець.

Фото: (instagram.com/andreasinternational)

Також співак стверджує, що в Україні у нього завжди було дуже багато друзів. Зокрема, з Одеси і Києва. До того ж, це старі приятелі, які навчалися з Andreas ще в Греції. Саме вони запропонували йому переїхати.

"Вони просто подзвонили і сказали: "Приїжджай до нас, тут дуже багато талановитих людей!". І, плюс до того, тут дуже доступні і низькі ціни на все, і можна зняти кліп за невеликий бюджет. Я просто зібрав валізу, полетів у Київ. Прилетів і залишився!", - говорить артист.

Нагадаємо, що грецький співак висловився про популярність української музики в Росії.

Ми писали, що раніше український співак Andreas записав трек з сином легендарного репера COOLIO.

Також зірка журналу Playboy знялася в кліпі грецько-українського співака Andreas.

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