"Тысячи людей слушают": греческий певец высказался о популярности украинской музыки в России

Фото: Коллаж РБК-Украина

KAZKA занимает первые места в российских чартах

Известный певец греческого происхождения Andreas рассказал, что думает о популярности украинской музыки в России и сообщил, что группа KAZKA занимает первые места в российских чартах. Об этом информирует корреспондент Styler.

"Да, украинских артистов в России очень любят. Сейчас KAZKA занимает первые места в российских чартах, и это меня безумно радует", - утверждает исполнитель Andreas.

Также артист подчеркивает, что в России большое количество людей слушают музыку украинского производства, так как считают ее качественным продуктом, стоящим внимания.

Andreas говорит: "В России тысячи людей слушают украинскую музыку и понимают, что именно в Украине постоянно и регулярно появляются новые очень стоящие артисты с новым и необычным качественным продуктом".

Фото: (instagram.com/andreasinternational)

Это здорово, я считаю, когда люди принимают артиста. Люди просто слушают музыку, и многие из этих слушателей в России вообще далеки от политики", - отметил певец.

Напомним, что грек Andreas рассказал о переезде в Киев, карьере и дружбе с российскими звездами.

Мы писали, что ранее украинский певец Andreas записал трек с сыном легендарного рэпера COOLIO.

Также звезда журнала Playboy снялась в клипе греческо-украинского певца Andreas.

Видео: Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)