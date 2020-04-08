Соблазнительный спорт-шик: Винни Харлоу похвасталась пышными формами в стильном образе

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель не устает радовать аутфитами

Винни Харлоу во время самоизоляции не перестает радовать фолловеров стильными аутфитами и новыми съемками. Так, в прошлый раз канадская модель показала фотосессию, где примерила образ соблазнительной наездницы. А сегодня, 8-го апреля, решила продемонстрировать лук в своем любимом стиле спорт-шик с «горячими» нотками.

Так, ансамбль Винни составили ярко-оранжевый спортивный костюм: широкие брюки и свободного кроя куртка, а также белоснежный кроп-топ и белые кеды. Последний штрих – чокер на шее, яркий макияж и волосы, уложенные мягкими волнами. С помощью такого наряда 25-летняя красавица подчеркнула свое стройное тело: длинные ноги, железный пресс и аппетитную грудь. Сделать фото еще более сексуальными помогли и позы известной «провокаторши».

Винни в новом образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, Винни обожает создавать «горячий» контент на своей странице в Instagram. Она любит выходить в свет полуголой, устраивает откровенные танцы на различных фестивалях. А в условиях карантина девушка даже записала домашнее видео, где исполняет любимые движения в такт зажигательной мелодии прямо у себя в спальне.

Своими снимками и видео популярная модель старается всех вдохновить и подбодрить. Она всегда старается добавлять к ним теплые слова, помогающие пережить тяжелые времена. «Я желаю, чтобы золотой час был каждый день», «Если ты видишь свет за горизонтом, продолжай идти» – написала Винни под фото в этот раз.

Модель любит соблазнять (фото: instagram.com/winnieharlow)

Преданные фанаты оценили образ Винни на отлично. Не укрылось от их глаз и хобби красавицы. Так, на одном из фото видно мольберт и краски. «Ты рисуешь?», – поинтересовался один из них. «Да», – коротко ответила знаменитая красавица.

К слову, во времена карантина многие знаменитости открыли в себе массу талантов. Помимо приготовления разнообразных блюд, которое, кажется, не показал только ленивый, звезды занимают себя йогой, спортом, обучают других полезным навыкам… Одними из самых активных в этом плане стали голливудская дива Шэрон Стоун, а также неугомонная Бритни Спирс.