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Уроки стиля: Винни Харлоу демонстрирует безупречный образ спорт-шик

Lite » Мода 19.11.2019 - 19:21
Уроки стиля: Винни Харлоу демонстрирует безупречный образ спорт-шик
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель умеет подать себя!

Винни Харлоу обожает спортивные вещи. В ее гардеробе масса легинсов, футболок, костюмов и худи, а любой обуви она предпочтет кроссовки. Наряды в расслабленном стиле она позволяет себе даже на светских ивентах. Так что само собой, что для поездок канадская модель выбирает также их. Судя по микроблогу Винни, которая постоянно в разъездах, сейчас девушка отправилась в очередное путешествие.

Уроки стиля: Винни Харлоу демонстрирует безупречный образ спорт-шикВинни Харлоу в аэропорту (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель опубликовала несколько фото из аэропорта, где предстала в стильном образе. Девушка примерила белый спортивный костюм: куртка с капюшоном и укороченные брюки с яркими полосами, который дополнила футболка с принтом в виде картины. Завершали картину белые кроссовки, обутые с высокими носками. А нотку шика добавили золотая подвеска, крупные серьги-кольца и часы с тонким браслетом. Так же, как и безупречный макияж со стрелками и блестящими губами в сочетании с роскошной укладкой-волной. «Брауни Харлоу», – написала под серией кадров не лишенная самоиронии Винни.

Уроки стиля: Винни Харлоу демонстрирует безупречный образ спорт-шикУроки стиля: Винни Харлоу демонстрирует безупречный образ спорт-шикВинни стильная и в дороге (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, недавно Харлоу, которая обожает примерять различные образы, исполнила свою давнюю мечту. Она снялась в фотосессии в образе самой знаменитой блондинки в мире Мэрилин Монро. Съемку она приурочила к обожаемому всем миром празднику – Хэлоуину.

Винни примерила несколько самых запоминающихся образов Мэрилин, с помощью визажистов, парикмахеров и стилистов повторив их до каждой детали. Позы и жесты они также постарались оставить, как у знаменитой киноблондинки. «Воссоздание культового образа Мэрилин Монро всегда было моей мечтой, моей навязчивой идеей…», – написала Винни горячее послание под кадрами, поблагодарив всю команду. Что ж, съемка вышла весьма впечатляющая!

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