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В соблазнительной позе на диване: Наталья Водянова показала, как проводит досуг

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 18:33
В соблазнительной позе на диване: Наталья Водянова показала, как проводит досуг
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель рассказала о своем увлечении

Наталья Водянова неустанно ломает стереотип о моделях, которые привыкли получать все только благодаря милому личику. Так, 37-летняя красавица участвует в публичных дискуссиях и выступлениях на серьезных мероприятиях. А в обычной жизни предпочитает посвящать досуг не просмотру ленты соцсетей, а чтению. Наталья уже не раз показывала любимые произведения в своем миркоблоге. Среди фаворитов популярной модели есть как классики: Владимир Набоков, Виктор Гюго, Габриэль Гарсиа Маркес, так и современные авторы. Несколько часов Водянова решила подискутировать о новой книге.

В соблазнительной позе на диване: Наталья Водянова показала, как проводит досугВ соблазнительной позе на диване: Наталья Водянова показала, как проводит досугНаталья Водянова обожает читать (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала фото, где лежит на диване в своем новом доме в Париже, причем в весьма соблазнительном образе. Платье от Celine с длинными рукавами, пышной юбкой и бантом на шее выглядело бы достаточно скромно. Если бы не поза Водяновой, которая подчеркнула стройную фигуру мамы пятерых детей. А также замшевые сапоги на внушительных каблуках, что акцентировали внимание на голых бедрах модели. В руках она держит книжку с красной обложкой. "Книжный развал! Сейчас читаю "Противные женщины" – коллекцию мнений о том, что значит быть женщиной в 21-м веке. Обсудим?", – написала Наталья.

В соблазнительной позе на диване: Наталья Водянова показала, как проводит досуг

Водянова всегда приятно удивляет подписчиков (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники с удовольствием вступили в разговор. Они принялись высказывать свое мнение и давать рекомендации по другим книгам. Интересно, что сама Водянова, которая с удовольствием дискутирует с поклонниками, пока что свое мнение не сказала.

В соблазнительной позе на диване: Наталья Водянова показала, как проводит досуг

Наталья Водянова показала новый образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Но часть фолловеров, как обычно, сосредоточилась на внешности Натальи. А платье, которое выбрала в этот раз модель, просто покорило женскую часть аудитории. Стоит признать, образ получился невероятно стильным и гармоничным. Принт, напоминающий вечно модную "гусиную лапку", добавил платью некой беззаботности. А тонкий пояс на талии идеально гармонировал с сапогами знаменитого филантропа. В сториз Наталья показала еще несколько книг, которые прочитала за последнее время, и поблагодарила за рекомендации.

Идеальная пара: Наталья Водянова блистает в стильном образе и в компании мужа Готовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжем
Новости Украины Наталья Водянова
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