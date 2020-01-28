У спокусливій позі на дивані: Наталя Водянова показала, як проводить дозвілля

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель розповіла про своє захоплення

Наталя Водянова невпинно ламає стереотип про моделей, які звикли отримувати все тільки завдяки милому личку. Так, 37-річна красуня бере участь у публічних дискусіях і виступах на серйозних заходах. А в звичайному житті віддає перевагу не перегляду стрічки соцмереж, а читанню. Наталя вже не раз показувала улюблені твори у своєму мікроблозі. Серед фаворитів популярної моделі є як класики: Володимир Набоков, Віктор Гюго, Габріель Гарсіа Маркес, так і сучасні автори. Кілька годин Водянова вирішила подискутувати про нову книгу.

Наталя Водянова обожнює читати (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала фото, де лежить на дивані у своєму новому будинку в Парижі, причому у вельми спокусливому образі. Сукня від Celine з довгими рукавами, пишною спідницею і бантом на шиї виглядала б досить скромно. Якби не поза Водянової, яка підкреслила струнку фігуру мами п'ятьох дітей. А також замшеві чоботи на значних підборах, що акцентували увагу на голих стегнах моделі. В руках вона тримає книжку з червоною обкладинкою. "Книжковий розвал! Зараз читаю "Противні жінки" – колекцію думок про те, що значить бути жінкою в 21-му столітті. Обговоримо?", – написала Наталя.

Водянова завжди приємно дивує фоловерів (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники з задоволенням вступили в розмову. Вони почали висловлювати свою думку і давати рекомендації з інших книг. Цікаво, що сама Водянова, яка зазвичай з задоволенням дискутує з шанувальниками, поки що свою думку не сказала.

Наталя Водянова показала новий образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Але частина фоловерів, як зазвичай, зосередилися на зовнішності Наталії. А плаття, яке вибрала цього разу модель, просто підкорило жіночу частину аудиторії. Варто визнати, образ вийшов неймовірно стильним і гармонійним. Принт, що нагадує вічно модну "гусячу лапку", додав сукні якоїсь безтурботності. А тонкий пояс на талії ідеально гармоніював з чобітьми відомого філантропа. У сторіз Наталя показала ще кілька книг, які прочитала за останній час, і подякувала за рекомендації.