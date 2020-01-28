ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У спокусливій позі на дивані: Наталя Водянова показала, як проводить дозвілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 18:33
У спокусливій позі на дивані: Наталя Водянова показала, як проводить дозвілля
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель розповіла про своє захоплення

Наталя Водянова невпинно ламає стереотип про моделей, які звикли отримувати все тільки завдяки милому личку. Так, 37-річна красуня бере участь у публічних дискусіях і виступах на серйозних заходах. А в звичайному житті віддає перевагу не перегляду стрічки соцмереж, а читанню. Наталя вже не раз показувала улюблені твори у своєму мікроблозі. Серед фаворитів популярної моделі є як класики: Володимир Набоков, Віктор Гюго, Габріель Гарсіа Маркес, так і сучасні автори. Кілька годин Водянова вирішила подискутувати про нову книгу.

У спокусливій позі на дивані: Наталя Водянова показала, як проводить дозвілляУ спокусливій позі на дивані: Наталя Водянова показала, як проводить дозвілляНаталя Водянова обожнює читати (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала фото, де лежить на дивані у своєму новому будинку в Парижі, причому у вельми спокусливому образі. Сукня від Celine з довгими рукавами, пишною спідницею і бантом на шиї виглядала б досить скромно. Якби не поза Водянової, яка підкреслила струнку фігуру мами п'ятьох дітей. А також замшеві чоботи на значних підборах, що акцентували увагу на голих стегнах моделі. В руках вона тримає книжку з червоною обкладинкою. "Книжковий розвал! Зараз читаю "Противні жінки" – колекцію думок про те, що значить бути жінкою в 21-му столітті. Обговоримо?", – написала Наталя.

У спокусливій позі на дивані: Наталя Водянова показала, як проводить дозвілля

Водянова завжди приємно дивує фоловерів (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники з задоволенням вступили в розмову. Вони почали висловлювати свою думку і давати рекомендації з інших книг. Цікаво, що сама Водянова, яка зазвичай з задоволенням дискутує з шанувальниками, поки що свою думку не сказала.

У спокусливій позі на дивані: Наталя Водянова показала, як проводить дозвілля

Наталя Водянова показала новий образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Але частина фоловерів, як зазвичай, зосередилися на зовнішності Наталії. А плаття, яке вибрала цього разу модель, просто підкорило жіночу частину аудиторії. Варто визнати, образ вийшов неймовірно стильним і гармонійним. Принт, що нагадує вічно модну "гусячу лапку", додав сукні якоїсь безтурботності. А тонкий пояс на талії ідеально гармоніював з чобітьми відомого філантропа. У сторіз Наталя показала ще кілька книг, які прочитала за останній час, і подякувала за рекомендації.

Ідеальна пара: Наталія Водянова блищить в стильному образі і в компанії чоловіка Готується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжем
Новини України Наталія Водянова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся