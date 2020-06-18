ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2020 - 20:24
Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Звезда порадовала фанатов позитивным настроем и идеальным телом

Бритни Спирс в последнее время приятно удивляет своих поклонников. Во-первых, девушка сделала новую прическу – она остригла челку, которая сделала ее зрительно на много лет моложе. Также она слегка изменила привычный стиль в макияже. Теперь певица использует другие косметические продукты и технику их нанесения, что позволяет сделать лицо свежим и отдохнувшим. Судя по всему, сама Спирс также рада таким переменам. Так как она буквально засыпала свою страницу похожими фото с новом образе. На одной из последних она продемонстрировала не только свой помолодевший облик, но и спортивную фигуру.

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Новое фото Бритни (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни надела топ своего любимого фасона: короткий, с широкими лямками и лифом, который приподнял грудь певицы, сделав ее более чем «аппетитной». Шорты она также по своему обыкновению выбрала с низкой посадкой. Таким образом, подчеркнув накачанный пресс, над которым старательно трудится на пару со своим личным фитнес-инструктором и возлюбленным по совместительству – Сэмом Асгари. Не обошлось без чокера – фирменного аксессуара звезды. На фото она улыбается и просто светится от счастья. Хорошим расположением духа певица решила поделиться и со своими поклонниками.

«Привет друзья... Я знаю, что сейчас так много всего происходит, и я хотела проверить... Как у вас всех дела??? Независимо ни от чего, я надеюсь, вы можете найти какой-либо позитив в своем дне сегодня. Посылаю любовь и благослови Бог», – написала она под фото. В ответ фанаты звезды принялись писать, как у них дела, а также благодарить певицу за заботу.

  • Свет моей жизни
  • Ох, мы скучали по этой улыбке. Бог благословил тебя!
  • Ты идеальна
  • Позитивная королева! Мы не достойны такой заботы о нас, королева
  • Ты самая милая в мире
  • Королева позитивных вибраций
  • Дорогая, ты в порядке?
  • Мы любим тебя… Ты освещаешь наши жизни
  • Я люблю тебя очень сильно, но это фото выглядит, как и масса предыдущих

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины певецБритни Спирс
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь