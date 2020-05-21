Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом и аппетитными формами

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Звезда мотивирует фанатов

Бритни Спирс показала новое фото, которое демонстрирует, в какой отличной форме находится звезда. Певица позирует в коротком топе-лифе и джинсовой юбке с низкой посадкой. Любимые вещи знаменитой артистки, как всегда, акцентировали внимание на ее пышном бюсте и железном прессе. Не обошлось и без любимых аксессуаров певицы: чокера и бус. А таком образе Бритни уже постила снимки, но тогда она рассказывала о своей прическе. «Сегодня я выбираю счастье», – коротко описала снимок звезда.

Бритни похвасталась фигурой (фото: instagram.com/britneyspears)

В этот раз фанаты, которые неустанно хвалят красоту Спирс, также остались довольны. Они применяют свое любимое сравнение для Бритни – худая, как игла. Но, разумеется, фото оценили не все оценили. Так, некоторые вновь отметили, что стиль певицы не соответствует ее статусу.

Когда я тебя вижу, то понимаю, что я смотрю на самого красивого ангела на земле

Выглядишь невероятно

Я дождусь момента, когда Брит нормально оденется? Хоть раз увидеть ее в современном стильном образе, а не соседской девчонки

А топ-то маловат…

Всегда худая, как игла… Королева, ты заслуживаешь всего счастья мира

Королева в том, чтобы быть худой, как игла, легендой

Такое решение я принимаю, когда ем все печеньки с шоколадом за раз

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Напомним, над своей фигурой певица работает вместе со своим бойфрендом – Сэмом Асгари. Парень специализируется на фитнес-тренировках и с удовольствием разработал серию упражнений для своей возлюбленной. Недавно парочка записала «горячее» видео из спортзала. «Те, кто тренируются вместе, остаются вместе», – уверены оба. А вот на диетах ни Спирс, ни ее парень не сидят. Оба они часто демонстрируют у себя на страницах десерты и весьма калорийные блюда. По всей видимости, спорт помогает сжигать все лишнее. Так что молодые люди могут позволить себе небольшие слабости.

Автор: Мила Иванова