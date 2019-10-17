Лесю Никитюк в кожаном мини и "косухе" застали за странным занятием

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая опубликовала забавное видео со своим участием

Леся Никитюк преобрела всенародную славу благодаря своему искрометному юмору – она не боиться показаться смешной и умеет метко, но по-доброму пошутить над другими. Позитив и умение смотреть на обычные вещи под другим углом помогли Леди Ле стать одной из самых известных ведущих страны – за словом в карман девушка уж точно не лезет. А ее длинные ноги и точеная фигура, которую она лишь выгодно подчеркивает удачно выбранными нарядами, как, например платье-пиджак, стала давно предметом восхищения. На новом видео в сториз instagram Леся решила поделиться “скрытой" съемкой.

Телезвезду "застали" врасплох за неожиданным занятием. Она что-то искала в пакете с вечещами, который находился прямо … в мусорном баке.

Леди Ле была облачена в кожаную короткую юбку и трендовую куртку-"косуху". На ее плече красуется любимая "стеганая" сумочка от Chanel, а качестве обуви – удобные лоферы. Мужской голос за кадром озвучивал действо, разворачивающееся перед камерой.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Это что, Леся на мусорке роется? Это же известная телеведущая!" - с нарочитым удивлением восклицает мужчина. После этих слов Леди Ле обернулась, а пользователи сети смогли увидеть, что она вовсе без макияжа.

Напомним, что на днях Леся Никитюк удивила сменой цвета волос. Она предстала перед поклонниками с розовыми локонами. Но это был не единственный сюрприз. Леди Ле показала шуточный поцелуй на камеру с подругой. Также ведущая предложила угадать, с чем связаны ее перемены во внешности.