Соблазнительная гонщица: Надя Дорофеева в ультрамини впечатлила необычным фото

Надя Дорофеева предпочитает смелые наряды и умеет эпатировать поклонников. Певица давно стала для них иконой стиля, ей пытаются подражать, ее луками восхищаются и компируют. Сама же Надя любит менять образы, обожает нестандартные вещи и умеет их носить. Так, на свежем кадре она позирует возле огромной разрисованной машины багги.

Яркое авто крупных габаритов впечатлило девушку и стало отличным фоном для тематического фотосета, тем более певица надела платье мини с яркими принтами. Наряд позволили явить во всей красе стройные ножки звезды. Она довершила образ белоснежными массивными кроссовками и накинула на плечи легкую рубашку. Надя собрала волосы в пучок и выпустила пару прядей на лицо.

Поклонников впечатлили образ девушки и они забросали ее комплиментами.

Надя Дорофеева показала яркий образ в мини (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Красотка

Стильно

Фоточка, а на ней красоточка

Красавица

Шикарно

Фотка просто бомба

Как всегда идеальная

Такая классная и до жути красивая

Сочно, мощно

Надя как всегда прекрасна и на высоте

Какая крутая

Скриншот комментариев

Ранее мокрая Надя Дорофеева в коротком топе показала бэкстейдж со съемок последнего клипа дуэта "Время и Стекло".