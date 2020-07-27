Спокуслива гонщиця: Надя Дорофєєва в ультраміні вразила незвичайним фото

Надя Дорофєєва обирає сміливі вбрання і вміє дивувати шанувальників. Співачка давно стала для них іконою стилю, їй намагаються наслідувати, її луками захоплюються і компируют. Сама ж Надя любить змінювати образи, обожнює нестандартні речі і вміє їх носити. Так, на свіжому кадрі вона позує біля величезної розмальованої машини баггі.

Яскраве авто великих габаритів вразило дівчину і стало чудовим фоном для тематичного фотосету, тим більше співачка одягла сукню міні з яскравими принтами. Вбрання дозволило показати у всій красі стрункі ніжки зірки. Вона довершила образ білосніжними масивними кросівками і накинула на плечі легку сорочку. Надя зібрала волосся в пучок і випустила пару пасом на обличчя.

Шанувальників вразили образ дівчини і вони закидали її компліментами.

Надя Дорофєєва показала яскравий образ міні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ікона стилю: Надю Дорофєєву в гламурному костюмі помітили в метро (відео)

Красуня

Стильно

Фоточка, а на ній красоточка

Красуня

Шикарно

Фотка просто бомба

Як завжди ідеальна

Така класна і до остраху красива

Соковито, потужно

Надя як завжди прекрасна і на висоті

Яка крута

Скріншот коментарів

Раніше мокра Надя Дорофєєва в короткому топі показала бекстейдж зі зйомок останнього кліпу дуету "Время и Стекло".