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Соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.08.2019 - 14:37
Соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В таких нарядах знаменитую певицу можно встретить не часто

 Певица Джамала, знаменита не только своим невероятным голосовым диапазоном и не типичной манерой исполнения, но и тем, что не появляется на публике в провокационных нарядах. Крымская певица для привлечения к своему творчеству использует только талант и трудоспособность, и не спешит оголятся в угоду поклонникам. 
Тем не менее, изредка Джамала балует своих подписчиков чувственными кадрами, на которых можно рассмотреть замечательную фигуру артистки. Так, недавно она опубликовала в своем Instagram соблазнительный кадр, на котором позировала на фоне расписанной граффити стены в прозрачной блузе из черной органзы, продемонстрировав довольно глубокое декольте. Образ получился расслабленным и томным - Джамала закрыла глаза, а губы ее застыли в полуулыбке. Непривычным стал и выбор брюк — на исполнительнице можно заметить плотные черные джинсы с хулиганскими глубокими разрезами на коленях.

Соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

 "Таааак и что здесь у нас сегодня по плану? День, а точнее вечер, который запомнится надолго", - подписала чувственный кадр звезда.

 Стоит отметить, что не смотря на всю смелость образа, исполнительница все же не осталась в одном нижнем белье под невесомой блузой, а надела под нее плотную черную майку с широкими брителями.

Соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оценили необычный образ знаменитости и под фото оставили восхищенные комментарии:

  • Вау
  • Вы очень красивая, так держать
  • Джамала релакс, вот і весь план 
  • Красуня!
  • Дуже гарна
  • GOERGEOUS, AMAZING
 

Стоит отметить, что бунтарские джинсы с разрезами уже "поучаствовали" в одном из недавних образов певицы. Джамала сочетала их с трендовой рубашкой в красную клетку и джинсовой курткой оверсайз, создав стильный стрит-стайл лук.

Кроме того, Джамала очаровала нежным фото со своим маленьким сыночком.
А еще певица призналась, что ее сынок первой выучил не ее песню, а совсем другой украинской исполнительницы

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Новости Украины певецДжамала
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