"Ревную": сын Джамалы первой выучил песню другой украинской певицы (видео)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Любимая песня сыночка Джамалы принадлежит другой украинской исполнительнице

Джамала не перестает умилять своих поклонников различными фото и видео с сыном Эмиром-Рахманом. Отметим, что в марте этого года мальчику исполнился ровно год! Кстати, именно после этого важного события его родители наконец стали показывать лицо сыночка. До этого Джамала всегда скрывала лицо сына. Теперь же украинскую певицу не остановить!

Джамала показывать поклонникам милые детали взросления своего сыночка. Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз певица показала семейный день с сыном. Который, кстати, провела в фотостудии своей подруги. Так что, быть может, поклонники певицы в скором времени увидят результат новой семейной фотосессии. А пока что – видео!

В студии малыш веселится и играет. В его распоряжении – огромное белое полотно бумаги, на фоне которой фотографируют. Эта бумага послужила в качестве большого холста для маленького "художника", которому также дали гору карандашей и фломастеров.

При этом на видео также слышим, что почти все это время на фоне играет хит украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona – "Залишаю свій дім". И судя по всему, малышу эта композиция очень нравится!

Более того, Джамада отметила, что это первая песня, которую начал петь ее ребенок!

"Первая песня, которую начал петь мой ребенок, - "Залишаю свій дім"! Ревную", - отметила певица. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Кстати, до этого Джамала показала поклонникам парочку милых фото с сыном во время игр.

"Сьогодні міжнародний день любові до сина! Жартую. Насправді його святкують не лише сьогодні, а й завтра, і післязавтра, і після післязавтра.... і так 365 днів на рік", - пошутила певица.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала разоткровенничалась о своих "недостатках". Певица вновь встревожила поклонников глубокими рассуждениями.

Также до этого Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе. Серия роликов была сделана на пляже, где отдыхала певица. В кадре также видим ее мужа – Сеит-Бекира. Эмир-Рахман в ролике забавно танцует вновь под песни Alyona Alyona.