"Чаще обнимайтесь": Джамала умилила трогательным фото с сыночком

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица отправилась на отдых с семьей к морю

Джамала некоторое время назад пожаловалась поклонникам на усталость и упадок сил, однако сейчас украинская певица отправилась на долгожданный отдых. Вместе с мужем и маленьким сыночком Эмиром-Рахманом она отдыхает у моря - правда, пока не признается, где именно.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала невероятно нежное фото с малышом, которому в марте этого года исполнился один год. На снимке Джамала лежит на шезлонгах вместе с сыном и нежно обнимает его. Мальчик и мама лежат лицом друг к другу, при этом ребенок находится спиной к камере. Впрочем, певица уже перестала скрывать лицо сына и с удовольствием делится фото и видео с ним в сети.

Исполнительница призналась, что для нее самый лучший отдых - именно у моря с близкими людьми. Она также призвала всех почаще обниматься.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Нужно жить у моря, мама" – пише талановита поетеса Віра Полозкова. Обожнюю літо. Я просто залежна від тепла та сонця. Як на мене, це найкращі ліки проти втоми. Варто лише відчути під ногами гарячий пісок і поринути в прозоре солоне море, як все одразу стає на свої місця. Ви добре знаєте, як я люблю подорожувати містами контрастної Європи, відвідувати різні фестивалі, відкривати для себе щось нове. Але ніщо не може зрівнятися з відпочинком на березі моря з близькими людьми. Це мій особистий, важливий пункт зі списку "Must". Когось це аж занадто розслабляє, а мене навпаки – надихає. Дуже багато мелодій, ідей та пісень приходять до мене саме влітку. Тому завжди проводьте відпустку з рідними та надихайтесь якомога швидше, бо winter is coming. Ну і, звісно, частіше обіймайтеся", - поделилась Джамала.

Подписчики певицы оставили множество растроганных отзывов и пожелали ей отличного отдыха с семьей.

Желаю вам насладиться отдыхом и вдохновиться на год вперед

Яке прекрасне фото

Дуже зворушливе фото, успiхiв, натхнення, кохання

Ваші пости надихають, Джамало!

Так, так і ще тисячу разів так

Джамала,Ви чарівна. Здоров'ячка і незабутніх вражень від відпочинку Вам і вашій сім'ї

Вы безумно милые, так радостно наблюдать вас именно мамой. родные - наш неотъемлемый источник вдохновения и спокойствия

Така ніжність

Вітамін Sea усім потрібен

Ніжне фото))

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе. Серия роликов была сделана на пляже, где отдыхает певица. В кадре также видим ее мужа – Сеит-Бекира. Эмир-Рахман в ролике забавно танцует под песни украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

Также ранее Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами. Певица душевно исполнила свой хит на украинском языке - песню “Крила”.⠀⠀