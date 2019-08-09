"Крутая": Джамала удивила стильным бунтарским луком

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала отметила, чем именно собирается заняться на ближайших выходных

Джамала, как и многие другие украинские селебритис, также старается как можно чаще баловать поклонниками различными стильными образами. При этом следует отметить, что у певицы есть свой отличимый стиль. Украинская певица отдает предпочтение оригинальному крою, не боится примерять объемные и ассиметричные наряды. А для повседневных выходов Джамала подбирает более расслабленные и комфортные образы. Но не без “изюминки”.

Так, украинская исполнительница часто отдает предпочтение “бунтарскому” стилю. Не стал исключением и ее недавний выход, в котором она сходила на премьеру фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована".

На своей странице в сети instagram Джамала опубликовала парочку новых фото, на которых позирует в “расслабленном” образе. На певице - черные джинсы с прорезями на коленях. Образ дополняет такая же черная джинсовая куртка, небрежно наброшенная на плечи. А также красно-черная клетчатая рубашка-топ. На ногах - удобные черные кроссовки с массивной пяткой.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

“Лично для меня мода - это увлечение и определенная игра. Сегодня я могу надеть кроссовки, спортивные штаны и белую футболку. А завтра, выходя на сцену, надену блестящие наряды и каблуки. В обеих историях, я чувствую себя абсолютно гармонично. Главное не зависеть от модной одежды, не гоняться за брендами и не принимать все слепо с витрины”, - писала как-то Джамала.

Кстати, фото этого образа Джамала показывала ранее - в день презентации фильма, 6 августа. Тогда снимки появились у нее в разделе сториз. Однако именно сейчас певица захотела опубликовать одно из фото.

При этом певица также обратилась к поклонникам:

“Наконец-то пятница! Ну что, у кого какие планы на выходные и вообще, вы планируете свой отдых? Возможно, кто-то собирается на концерт #connanmockasin в Киеве?” - уточняет Джамала.

Поклонники певицы также поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Крутой look!”

“Файна пані”

“Никаких планов нет, планы только отдыхать)) Удачных вам выходных, птичка”

“Красотка”

“Какое красивое фото”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Также предлагаем взглянуть на несколько других “бунтарских” образов Джамалы, в которых она появлялась до этого.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала откровенно призналась, что именно ей следовало бы начать делать раньше. Певица поделилась с поклонниками мощной мотивацией. Особенно воодушевив тех, кто только начинает своей творческий путь.

Также до этого Джамала позабавила сеть новым видео с сыном Эмиром-Рахманом. Певица отметила, что ее сынок первой выучил песню другой украинской исполнительницы. Из-за чего Джамала немного ревнует!