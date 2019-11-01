ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спокуслива дикунка: Белла Хадід похвалилася тонкою талією і пишними грудьми у відвертому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.11.2019 - 20:29
Спокуслива дикунка: Белла Хадід похвалилася тонкою талією і пишними грудьми у відвертому образі
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Зірка приміряла вбрання печерної людини

Белла Хадід зуміла оригінально підійти до теми Хелловіну, примірявши «страхітливий» костюм, але залишившись сексуальною і стильною. Вона обрала вбрання Фреда Флінстоуна – мультяшного героя, відомого по всьому світу як «печерна людина». Лук зірки склали крихітний чорно-помаранчевий топ, що відкрив пишні груди дівчини, а також ультракоротка спідниця.

На талії і стегнах у неї висіли прикраси з кістками, у вухах красувалися такі ж сережки, а на зап'ястях були зав'язані браслети у вигляді шкурок. Завершували образ високі чобітки, блакитна «краватка» на шиї і найголовніше – коротка рвана стрижка. До речі, знаменитість, яка так раділа поверненню до блонду, останнім часом знову стала носити темний відтінок волосся.

Спокуслива дикунка: Белла Хадід похвалилася тонкою талією і пишними грудьми у відвертому образіСпокуслива дикунка: Белла Хадід похвалилася тонкою талією і пишними грудьми у відвертому образіСпокуслива дикунка: Белла Хадід похвалилася тонкою талією і пишними грудьми у відвертому образіБелла Хдид в образі на свято (фото: instagram.com/bellahadid)

Пізніше Белла опублікувала масу знімків з вечірки зі своїми подругами, також одягненим у чудернацькі костюми. Вони кривляються в камеру і веселяться. Белла ж постаралася відповідати своєму образу грізною дикунки, хоча і дуже спокусливої.

Такий образ просто підірвав сторінку популярної моделі. Шанувальники пишуть численні захоплені коментарі. Не втрималися від них і зоряні фоловери. Приміром, Кайя Гербер залишила коментар: «Вау!», а старша сестра Белли – Джіджі Хадід – написала: «Як же це круто!».

Спокуслива дикунка: Белла Хадід похвалилася тонкою талією і пишними грудьми у відвертому образіБелла полюбляє змінювати образи (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, яка є обличчям косметичної лінії Dior, знялася в ролику, присвяченому Хелловіну. Дівчині зробили бездоганний макіяж з яскраво-червоними губами, а з допомогою графіки додали масу «страхітливих» і загадкових ефектів. Такі відео для промо своєї косметики бренд знімає щорічно, і вони мають величезний успіх.

В "голій" сукні і під руку з коханим: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в розкішному вбранні блищить на червоній доріжці Вона досконала! 46-річна Хайді Клум захопила стрункою фігурою в "голій" сукні
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся