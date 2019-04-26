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Спокуслива Даша Астаф'єва в плащі засвітила нескінченні ноги

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 19:30
Спокуслива Даша Астаф'єва в плащі засвітила нескінченні ноги
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка знялася для відомого українського бренду

Чуттєва співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва првыкла бути в центрі внимния. І це не дивно! Її гарячі фотосети активно обговорюють в мережі, а фатальні образи і апетитні форми звели з розуму численних шанувальників. Вона вміє перетворити навіть звичайну фотосесію в буквально ефектну фотозйомку, демонструючи жіночність і неприкриту сексуальність. Так, зірка показала знімок, на якому позує в тренчі з нової колекції українського бренду LITKOVSKAYA. Знімок з'явився в сторіз Instagram артистки і дизайнера.

Спокуслива Даша відображена за, здавалося би, звичним процесом – вона їсть круасан і тримає в руках стаканчик з гарячим напоєм і паперовий пакет. Її ефектна розслаблена поза і нога, закинута на ногу виглядають в кадрі дуже провокаційно. Зірка показує свої стрункі ніжки у всій красі, даючи насолодитися цим видовищем шанувальникам.

На ще одному чорно-білому знімку співачка застигла у вишуканому класичному тренчі з журналом під пахвою. Вона дивиться прямо в камеру, трохи схиливши голову на бік.

Спокуслива Даша Астаф'єва в плащі засвітила нескінченні ноги

Спокуслива Даша Астаф'єва в плащі засвітила нескінченні ноги

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/litkovskaya_official)

Також на сторінці бренду в фотоблозі можна побачити і інші знімки з Дашею. Наприклад, вона позує в оригінальній сукні з мереживними вставками з нової колекції. Зірка застигла у вельми відвертому ракурсі, завбачливо сховавшись за сумкою-пакетом.

Спокуслива Даша Астаф'єва в плащі засвітила нескінченні ноги

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/litkovskaya_official)

Крім того, дівчина постала перед об'єктивом в ніжному образі. На ній – повітряна об'ємна сукня ніжно-рожевого відтінку з кокетливою оборкою.

Спокуслива Даша Астаф'єва в плащі засвітила нескінченні ноги

Спокуслива Даша Астаф'єва в плащі засвітила нескінченні ноги

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/litkovskaya_official)

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією в сітчастому вбранні і білизну.

До речі, Даша Астаф'єва засвітилася в Барселоні на показі бренду Milla Nova разом з популярною шоувумен Лесею Нікітюк і ведучою Катею Осадчою.

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