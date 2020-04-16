Соблазнительная Барби: Дженнифер Лопес похвасталась стройными ногами в эффектном розовом мини

Дженнифер Лопес в свои 50 выглядит отлично. Ее стройное подтянутое тело и упругая кожа каждый раз заставляют подумать, что она, как минимум, лет на 10 моложе своего реального возраста. И сама певица обожает восхищать поклонников своей неувядающей внешностью. Так, несколько часов назад на ее странице появились новые кадры, где она предстала в образе соблазнительного розового «ангела».

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Певица надела эффектное мини-платье с массивными рукавами из перьев, напоминающими крылья. Дополнили его розовые лаковые лодочки на шпильках. Такой наряд подчеркнул стройные ноги знаменитой красавицы и ее золотистый загар. Макияж ей сделали в бежевых тонах, с длинными накладными ресницами, нейтрального оттенка губами и обилием хайлайтера. Волосы звезде вытянули, уложив гладкими прядями по плечам. Певица выглядит невероятно сексуально и притягательно.

«В среду мы носим розовый», – написала Джей Ло под небольшой галереей. А в сториз дописала: «Посылаю вам всем любовь». «Королева», «Ты так прекрасна!», «Ох, люблю тебя», «Вибрации Барби», – посыпались ответы поклонников, а также многочисленные розовые сердечки. Впрочем, нашлись и те, что такой оттенок – не совсем то, что украшает знаменитую диву. А также что ее загар выглядит неестественно. Разумеется, певица никогда не отвечает своим поклонникам, а хейтерам – тем более.

Певица и ее возлюбленный (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, недавно Дженнифер Лопес продемонстрировала свое роскошное тело в купальнике. На празднике, который певица устроила для детей в честь Пасхи, она примерила нежно-зеленого оттенка купальник и такого же цвета пляжное платье. Наряд едва прикрывал выдающиеся формы знаменитой красавицы. Так что фолловеры могли в который раз оценить спортивную фигуру популярной певицы.