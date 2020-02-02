Сногсшибательна: Вика из НеАнгелов в прозрачном платье сверкнула бесконечными ножками

"Черненькая" из НеАнгелов — Вика Смеюха после длительного детокса от соцсетей, продолжает радовать своих поклонников яркими фото с отпуска, который она так тщательно скрывала. После публикации жарких снимков в "патриотичном" купальнике сине-желтого цвета, девушка продолжила пляжную тему.

В новой публикации она позирует на фоне заката возле пляжного бара, накинув поверх купальника легкое прозрачное платье черного цвета. В подписи под фото Вика сделала подписчикам предложение, от которого сложно отказаться.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"У меня предложение - а давайте праздновать жизнь каждый день!?" - написала она своим фолловерам.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Кроме того, певица приоткрыла еще одну тайну, которую привезла с Мальдив. В сториз Instagram она призналась, что детокс был не только от Интернета и назойливых соцсетей, но и от других вредных привычек.

Похоже знаменитость решила всерьез заняться своим здоровьем, поэтому оставила алкоголь и сигареты под запретом. Вокалистка не уточнила, долго продлится ее здоровый образ жизни или это было временное "отречение" на время отпуска, однако не заметить ее посвежевший и отдохнувший вид на фото просто невозможно.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Подписчики осыпали Вику комплиментами, отметив, что не многие звезды украинского шоу-бизнеса заслуживают такого восхищения:

Какая красота

Ну до чего хорошенькая, единственная певица наша про которую пишут одни комплименты, и это заслуженно

Красивая и сногшибательна

Викуська, Вы прекрасны!!!

Красива

Така гарна, така мініатюрна леді. Залишайтесь завжди такою

Зайка ))

Кроме того, неожиданными стали признания участниц группы НеАнгелы Вики Смеюхи и Славы Каминской в том, готовы ли девушки к сольной карьере и ждать ли распада звездного дуэта.