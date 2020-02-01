Фигура мечты: Вика из НеАнгелов похвасталась идеальными формами в "патриотичном" купальнике

Певица засыпала сеть красочными фото с отдыха на Мальдивах
Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха на длительное время пропала из соцсетей. Недавно певица вернулась в Instagram и объяснила, что она решила устроить себе отдых без интернета и соцсетей, при этом она улетела к океану на Мальдивы. Однако она все же сделала на отдыхе много ярких фото и теперь пришло время показать их поклонникам - так, артистка уже продемонстрировала фанам кадры в голубом бикини.
Следом Вика выложила целую серию новых жарких снимков, при этом она примерила "патриотичный" купальник сине-желтого цвета. Девушка позировала в эффектных позах, которые выгодно подчеркнули ее соблазнительные точеные формы и идеальную талию.
На некоторых фото певица запечатлена с желтыми ластами в руках. Исполнительница лучезарно улыбается и выглядит очень счастливой.
"Не надо паники, ведь мы не в Титанике ... В первые дни пребывания мне особенно хотелось заявить о своих планах, заодно и блеснуть в купальнике с цветами нашего родного флага Украины. Делюсь с вами солнцем, а то за окном сплошная серость", - написала Смеюха.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Поклонники восхитились красотой и шикарными формами артистки и засыпали ее волной комплиментов.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, что Вика из НеАнгелов недавно покорила атмосферным фото из Стамбула, представ в образе турецкой принцессы.