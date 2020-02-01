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Фигура мечты: Вика из НеАнгелов похвасталась идеальными формами в "патриотичном" купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.02.2020 - 12:03
Фигура мечты: Вика из НеАнгелов похвасталась идеальными формами в "патриотичном" купальнике
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица засыпала сеть красочными фото с отдыха на Мальдивах

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха на длительное время пропала из соцсетей. Недавно певица вернулась в Instagram и объяснила, что она решила устроить себе отдых без интернета и соцсетей, при этом она улетела к океану на Мальдивы. Однако она все же сделала на отдыхе много ярких фото и теперь пришло время показать их поклонникам - так, артистка уже продемонстрировала фанам кадры в голубом бикини.

Следом Вика выложила целую серию новых жарких снимков, при этом она примерила "патриотичный" купальник сине-желтого цвета. Девушка позировала в эффектных позах, которые выгодно подчеркнули ее соблазнительные точеные формы и идеальную талию.

На некоторых фото певица запечатлена с желтыми ластами в руках. Исполнительница лучезарно улыбается и выглядит очень счастливой.

"Не надо паники, ведь мы не в Титанике ... В первые дни пребывания мне особенно хотелось заявить о своих планах, заодно и блеснуть в купальнике с цветами нашего родного флага Украины. Делюсь с вами солнцем, а то за окном сплошная серость", - написала Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники восхитились красотой и шикарными формами артистки и засыпали ее волной комплиментов.

  • Дуже гарна
  • Красавица
  • Фигура супер!!! Вика - Вы талантливая, позитивная красотка!
  • Фигура просто потрясающаяяяяя,если не секрет,сколько см.талия???? Такаааая тоненькая
  • Вы Красотка...
  • Самый красивый патриот Украины..Браво
  • И фотки, и настроение, и купальник, и мы сама все супер класс! Отличного тебе отдыха
  • Фигура мечты. Вика вы большущая труженица, выглядите прекрасно
  • Вы очень красивая! Фигура просто супер!
  • Красивее, чем природа вокруг!!!!! И купальник класс) а улыбка-сказка
  • Вика, все Ваши фото можно на холодильник вешать, чтоб подойти, полюбоваться, смотивироваться и отойти

Фигура мечты: Вика из НеАнгелов похвасталась идеальными формами в &quot;патриотичном&quot; купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Вика из НеАнгелов недавно покорила атмосферным фото из Стамбула, представ в образе турецкой принцессы.

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