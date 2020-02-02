ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сногсшибательна: Вика из НеАнгелов в прозрачном платье сверкнула бесконечными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.02.2020 - 10:31
Сногсшибательна: Вика из НеАнгелов в прозрачном платье сверкнула бесконечными ножками
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица продолжает раскрывать секреты, после длительного молчания в соцсетях

"Черненькая" из НеАнгелов — Вика Смеюха после длительного детокса от соцсетей, продолжает радовать своих поклонников яркими фото с отпуска, который она так тщательно скрывала. После публикации жарких снимков в "патриотичном" купальнике сине-желтого цвета, девушка продолжила пляжную тему.

В новой публикации она позирует на фоне заката возле пляжного бара, накинув поверх купальника легкое прозрачное платье черного цвета. В подписи под фото Вика сделала подписчикам предложение, от которого сложно отказаться.

Сногсшибательна: Вика из НеАнгелов в прозрачном платье сверкнула бесконечными ножкамиФото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"У меня предложение - а давайте праздновать жизнь каждый день!?" - написала она своим фолловерам.

Сногсшибательна: Вика из НеАнгелов в прозрачном платье сверкнула бесконечными ножкамиФото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Кроме того, певица приоткрыла еще одну тайну, которую привезла с Мальдив. В сториз Instagram она призналась, что детокс был не только от Интернета и назойливых соцсетей, но и от других вредных привычек.

Похоже знаменитость решила всерьез заняться своим здоровьем, поэтому оставила алкоголь и сигареты под запретом. Вокалистка не уточнила, долго продлится ее здоровый образ жизни или это было временное "отречение" на время отпуска, однако не заметить ее посвежевший и отдохнувший вид на фото просто невозможно.

Сногсшибательна: Вика из НеАнгелов в прозрачном платье сверкнула бесконечными ножкамиФото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Подписчики осыпали Вику комплиментами, отметив, что не многие звезды украинского шоу-бизнеса заслуживают такого восхищения:

  • Какая красота
  • Ну до чего хорошенькая, единственная певица наша про которую пишут одни комплименты, и это заслуженно
  • Красивая и сногшибательна
  • Викуська, Вы прекрасны!!!
  • Красива
  • Така гарна, така мініатюрна леді. Залишайтесь завжди такою
  • Зайка ))

Кроме того, неожиданными стали признания участниц группы НеАнгелы Вики Смеюхи и Славы Каминской в том, готовы ли девушки к сольной карьере и ждать ли распада звездного дуэта.

Вика и Слава из НеАнгелов признались, что их не устраивает друг в друге Самая очаровательная: Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в платье в духе 1920-х
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь