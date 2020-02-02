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Карколомна: Віка з НеАнгелів в прозорій сукні блиснула нескінченними ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2020 - 10:31
Карколомна: Віка з НеАнгелів в прозорій сукні блиснула нескінченними ніжками
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка продовжує розкривати секрети, після тривалого мовчання в соцмережах

"Чорненька" з НеАнгелів — Віка Смеюха після тривалого детокс від соцмереж, продовжує радувати своїх шанувальників яскравими фото з відпустки, яку вона так старанно приховувала. Після оприлюднення спекотних знімків в "патріотичному" купальнику синьо-жовтого кольору, дівчина продовжила пляжну тему.

У новій публікації вона позує на тлі заходу біля пляжного бару, накинувши зверху купальника легку прозору сукню чорного кольору. У підписі під фото Віка зробила підписникам пропозицію, від якої складно відмовитися.

Карколомна: Віка з НеАнгелів в прозорій сукні блиснула нескінченними ніжкамиФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"У мене пропозиція - давайте святкувати життя щодня!?" - написала вона своїм фоловерам.

Карколомна: Віка з НеАнгелів в прозорій сукні блиснула нескінченними ніжкамиФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Крім того, співачка відкрила ще одну таємницю, яку привезла з Мальдів. У сториз Instagram вона зізналася, що детокс був не тільки від Інтернету і настирливих соцмереж, але і від інших шкідливих звичок.

Схоже знаменитість вирішила всерйоз зайнятися своїм здоров'ям, тому залишила алкоголь і сигарети під забороною. Вокалістка не уточнювала, чи довго триватиме її здоровий спосіб життя або це було тимчасове "зречення" на час відпустки, однак не помітити її посвіжілий і відпочилий вигляд на фото просто неможливо.

Карколомна: Віка з НеАнгелів в прозорій сукні блиснула нескінченними ніжкамиФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Підписники обсипали Віку компліментами, зазначивши, що не багато зірок українського шоу-бізнесу заслуговують такого захоплення:

  • Яка краса
  • Ну до чого ж гарненька, єдина співачка наша про яку пишуть одні компліменти, і це заслужено
  • Красива і сногшибательна
  • Викуська, Ви прекрасні!!!
  • Красива
  • Така гарна, така мініатюрна леді Залишайтесь завжди такою
  • Зайка ))

Крім того, несподіваними стали зізнання учасниць групи НеАнгели Вікі Смеюхі і Слави Камінської в тому, чи готові дівчата до сольної кар'єри і чи чекати розпаду зіркового дуету.

Віка і Слава з НеАнгелів зізналися, що їх не влаштовує одна в одній Найчарівніша: Віка з НеАнгелів блиснула пишним декольте в платті в дусі 1920-х
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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