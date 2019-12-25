Снежно-нежное настроение: Алина Гросу очаровала милым зимним луком

Певица покорила лучезарной улыбкой и модным нарядом
Певица Алина Гросу недавно призналась, что в новогоднюю ночь ей придется работать - однако она все равно встретит праздник с самыми близкими, ведь они решили присоединиться к ней. К слову, главным подарком под елочку артистка считает то, что у нее теперь есть своя семья - ведь в 2019 году она вышла замуж! А пока что она готовится к праздникам и заодно демонстрирует стильные образы.
На своей страничке в Instagram Алина показала очаровательный и милый зимний лук, признавшись, что у нее было "нежное настроение". Звезда примерила белую водолазку и джинсовую юбку-миди, а также дополнила аутфит белоснежным пальто и такого же цвета шапкой с помпоном, не обошлось и без черно-белого шарфика.
Завершают эффектный образ белые ботинки на каблуке и синяя сумка. Гросу очаровательно улыбается на камеру и выглядит счастливой.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Снежно-нежное настроение. А у вас какое?) Напишите смайлами", - предложила подписчикам артистка.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Фолловеры тут же засыпали Алину комплиментами, отмечая, что на этом снимке она безумно милая и похожа на Снегурочку.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Ранее Алина Гросу рассказала, как ухаживает за своей внешностью и каких ритуалов красоты придерживается.