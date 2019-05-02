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На що дивишся? Кім Кардашян засвітила округлі форми в квітчастих лосинах

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 13:04
На що дивишся? Кім Кардашян засвітила округлі форми в квітчастих лосинах
Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашян заграє з шанувальниками і дражнить їх

Кім Кардашян знає, як привернути до своєї персони максимум уваги. "Королева інстаграма" дуже часто дивує, захоплює, а іноді і шокує шанувальників своїми несподівано відвертими образами. Не стала винятком і її недавня поява. Кім Кардашян опублікувала серію фото, на яких світська левиця буквально балансує на грані стилю і кітчу.

Так, на серії знімків Кім Кардашян позує в екстремально облягаючому костюмі, що складається з лосині водолазки. При цьому наряд повністю покритий дуже яскравим принтом. Більш того, тканина – з напівпрозорим ефектом. Тому можна розглянути білизну світської діви.

Кім Кардашьян

Ефектна Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Свій образ Кардашян доповнила велюровою сумочкою бордового відтінку. А також босоніжки на шпильці. Пишна копиця волосся, як завжди, спадає на спину.

При цьому Кім її чергова мега ефектна поява ніяк не бентежить. Більш того, Кардашян заграє з шанувальниками:

"На що дивишся?", - вона грайливо запитує у фанів.

Кардашьян

Кім Кардашьян

Ефектна Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Безумовно, шанувальники Кардашян буквально засипали свою улюбленицю захопленими відгуками:

  • Така гаряча штучка!
  • Більше таких фото, Кім!
  • О боже, мені складно тримати себе в руках.
  • Ці форми увійдуть в історію!
  • І їй 38 років, фігура – вогонь!
  • Мені б такі форми. Я так довго над цим працюю...
  • Просто богиня, не перестаю повторювати про це.
  • Не слухай нікого, ти прекрасна!

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-5 найбільш дивних образів Кім Кардашян.

Також до цього Кардашян в пітоновому вбранні блиснула значним декольте.

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