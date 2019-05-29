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"Смотреть - подарок": Лобода взбудоражила откровенным танцем в экстремально коротких шортах (видео)


Певица показала, где и как оттачивает танцевальные движения

Светлана Лобода решила показать немного "закулисья" своим поклонникам. Ведь зачастую скандальная певица делится с фанами "гламурными" идеальными фото – в выверенных образах и позах, со сцены и т.д. На этот раз Лобода удовлетворила запрос многих поклонников и показала, как же проходят ее репетиции вне зала.

Так, Лобода отметила – ее часто спрашивают, как и где она успевает репетировать между постоянными концертами. Ответ прост – певица не пропускает ни одной возможности. И оттачивает танцевальные движения даже в отельном номере.

"Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать.... вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с Кэти (ред. – хореограф Катя Кузьменко) в отельном номере разучиваем новые постановки #подготовкакРуТв, #жизньдержись", - сообщила в новом посте Светлана.

При этом Лобода опубликовала весьма привлекательно и пикантное видео. На Светлане – очень короткие джинсовые шорты, рыжая футболка, золотые босоножки на тонком каблуке. А также еще один примечательный аксессуар – черная шляпа с очень широкими полями.

Певица держит в руках бутылку с водой вместо микрофона. И оттачивает плавность движений "горячего" танца.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники Лободы поспешили засыпать ее комментариями. Многие подчеркнули, что у их любимицы очень стройные и красивые ноги. А также то, что Светлана Лобода очень похудела в последнее время.

  • "Какие ножки, какие ножки!"
  • "Ноги шикарные, Света!"
  • "На эти ноги можно смотреть вечно!"
  • "Боже, Светлана, какая же вы худенькая, ну надо хоть иногда же кушать"
  • "Светочка, вы прелесть. Труженица!!"
  • "Девушка огонь"
  • "Ох уж эти движения, бэм на поражение"
  • "Такие плавные и эстетические движения. Не только когда танцует, а вообще всегда. На вас смотреть – подарок"
  • "Ох, эти движения)) а ноги!"
  • "Светлана Сергеевна, такое ощущение, что спите вы тоже на каблуках)) Безумная просто"
  • "Аааа, идеально! Выкладывайте, пожалуйста, такие видео почаще, ибо это слишком классно"

А немного позже Лобода вскружила голову поклонникам еще одним экстравагантным фото. На снимке исполнительница позирует в кожаном белье. На ней – яркие украшения, вновь широкая шляпа (но уже соломенная), а также повязка на лице с надписью – "Любовь витает в воздухе".

Экстравагантная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки. Отметим, что 24 мая малышке Тильде исполнился один годик! Счастливая мама опубликовала в Instagram трогательный снимок с любимой крохой. 

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