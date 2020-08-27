Смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк: в сети обсуждают молодую возлюбленную Брэда Питта

Личная жизнь Брэда Питта, похоже, налаживается. Так, все четыре года после развода с Джоли актеру приписывали романы с многочисленными коллегами по съемкам. Также его периодически сводили с экс-супругой Дженнифер Энистон, с которой голливудский сердцеед расстался из-за Анджелины Джоли. Теперь же оскароносному актеру приписывают отношения с немецкой моделью Николь Потуральски. Как уверяют западные СМИ, в компании девушки Питт отправился в Париж, а оттуда – на Ле-Кастейе, чтобы скрыться от лишних глаз.

Модель называют новой девушкой Питта (фото: instagram.com/nico.potur)

Очевидцы уже успели рассказать, что вели себя знаменитости далеко не как друзья. Они целовались, обнимались и не могли нарадоваться общению. «Брэд был очень внимательными к своей спутнице. Рядом находились люди, но он, похоже, не боялся быть замеченным. Девушка, которая была рядом, настоящая красавица и к тому же намного моложе его», – говорят инсайдеры.

Новая девушка Брэда Питта похожа на экс-супругу (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

По слухам, пара отправилась в поместье, где Питт играл свадьбу с Анджелиной Джоли. К слову, многие считают, что 27-летняя Николь очень похожа на знаменитую актрисву. Другие считают, что она копия Ирины Шейк. О самой модели известно немного. Так, она появлялась на обложках многих известных журналов, но узнаваемой на весь мир пока не стала. Потуральски называют одной любимиц Вивьен Вествуд. По данным сети, девушка отличается не только красотой, но и умом. Так, она знает 5 языков и собиралась стать биологом.