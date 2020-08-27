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Суміш Анджеліни Джолі та Ірини Шейк: у мережі обговорюють молоду кохану Бреда Пітта

Автор: Lite

Актрер, схоже, знову закоханий

Особисте життя Бреда Пітта, схоже, налагоджується. Так, всі чотири роки після розлучення з Джолі акторові приписували романи з численними колегами зі зйомок. Також його періодично зводили з экс-дружиною Дженніфер Еністон, з якою голлівудський серцеїд розлучився через Анджеліну Джолі. Тепер же оскароносному актору приписують стосунки з німецькою моделлю Ніколь Потуральскі. Як запевняють західні ЗМІ, в компанії дівчини Пітт вирушив в Париж, а звідти – на Ле-Кастейе, щоб сховатися від зайвих очей.

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Модель називають новою дівчиною Пітта (фото: instagram.com/nico.potur)

Очевидці вже встигли розповісти, що вели себе знаменитості далеко не як друзі. Вони цілувалися, обнімалися і не могли натішитися спілкуванням. «Бред був дуже уважними до своєї супутниці. Поруч знаходилися люди, але він, схоже, не боявся бути поміченим. Дівчина, яка була поруч, справжня красуня і до того ж набагато молодше його», – кажуть інсайдери.

Нова дівчина Бреда Пітта схожа на екс-дружину (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

За чутками, пара вирушила в маєтку, де Пітт грав весілля з Анджеліною Джолі. До речі, багато хто вважає, що 27-річна Ніколь дуже схожа на знамениту актрисву. Інші вважають, що вона копія Ірини Шейк. Про саму модель відомо небагато. Так, вона з'являлася на обкладинках багатьох відомих журналів, але популярною на весь світ поки що не стала. Потуральскі називають однією улюблениць Вів'єн Вествуд. За даними мережі, дівчина відрізняється не тільки красою, але й розумом. Так, вона знає 5 мов і збиралася стати біологом.

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