Смело! Дерзкая Настя Каменских удивила радикальной сменой имиджа на отдыхе

Певица отправилась на отдых в Турцию
Настя Каменских соскучилась по путешествиям за время карантина, поэтому отправилась отдыхать в Анталию, Турция, и остановилась в фэшенебельном отеле Rixos Sungate. Она успела поделиться первыми кадрами с подписчиками в Instagram.
На одном из кадров счастливая Настя позирует с распущенными волосами с легким макияжем в невесомом наряде с открытыми плечами.
Настя Каменских показала первое фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)
"Тестирую новый цвет волос. Мне идет?" - поинтересовалась Настя.
Одни поклонники решили, что экстримальный цвет волос певице очень идет, другим эксперимент пришелся не по вкусу, третьи же сразу "вычислили" артистку и сообщили, что на радикальные перемены она не решилась – это всего лишь маска приложения Tik Tok.
Скриншот комментариев
К слову, даже на отдыхе звезда не забывает о спорте и рано утром встречает рассвет на пробежке.
Настя Каменских со спортом на "ты" (фото: instagram.com/kamenskux)
Ранее Настя Каменских в мини показала эффектную проходку и продемонстрировала стильный образ.