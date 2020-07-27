Сміливо! Зухвала Настя Каменських здивувала радикальною зміною іміджу на відпочинку

Співачка вирушила на відпочинок до Туреччини
Настя Каменських скучила за подорожами за час карантину, тому вирушила відпочивати в Анталію, Туреччина, і зупинилася в фэшенебельному готелі Rixos Sungate. Вона встигла поділитися першими кадрами з підписниками в Instagram.
На одному з кадрів щаслива Настя позує з розпущеним волоссям, з легким макіяжем у невагомомувбранні з відкритими плечима.
Настя Каменських показала перше фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)
"Тестую новий колір волосся. Мені личить?" - запитала Настя.
Одні шанувальники вирішили, що екстремальний колір волосся співачці дуже йде, іншим експеримент припав до смаку, треті ж відразу "вирахували" артистку і повідомили, що на радикальні зміни вона не наважилася – це всього лише маска додатки Tik Tok.
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До речі, навіть на відпочинку зірка не забуває про спорт і рано вранці зустрічає світанок на пробіжці.
Настя Каменських зі спортом на "ти" (фото: instagram.com/kamenskux)
Раніше Настя Каменських міні показала ефектну проходку і продемонструвала стильний образ.