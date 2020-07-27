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Сміливо! Зухвала Настя Каменських здивувала радикальною зміною іміджу на відпочинку

Автор: Lite

Співачка вирушила на відпочинок до Туреччини

Настя Каменських скучила за подорожами за час карантину, тому вирушила відпочивати в Анталію, Туреччина, і зупинилася в фэшенебельному готелі Rixos Sungate. Вона встигла поділитися першими кадрами з підписниками в Instagram.

На одному з кадрів щаслива Настя позує з розпущеним волоссям, з легким макіяжем у невагомомувбранні з відкритими плечима.

Настя Каменських показала перше фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

"Тестую новий колір волосся. Мені личить?" - запитала Настя.

Одні шанувальники вирішили, що екстремальний колір волосся співачці дуже йде, іншим експеримент припав до смаку, треті ж відразу "вирахували" артистку і повідомили, що на радикальні зміни вона не наважилася – це всього лише маска додатки Tik Tok.

  • Настя, ти найкрасивіша дівчина на естраді та й взагалі просто гарна дівчина
  • Анастасія, ви прекрасні з будь-яким кольором, таких мега позитивних дівчат складно знайти
  • Шалено красиво
  • Така красива
  • Не нова зачіска, колір волосся
  • Цікавий колір, прикольно виглядає. Вам добре
  • Йде навіть дуже
  • Незвично
  • Класна
  • Сексі
  • Маска Тік Ток вам дуже личить

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До речі, навіть на відпочинку зірка не забуває про спорт і рано вранці зустрічає світанок на пробіжці.

Настя Каменських зі спортом на "ти" (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських міні показала ефектну проходку і продемонструвала стильний образ.

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