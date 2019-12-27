Смех и даже ссоры: Тарабарова рассказала, как встречает новый год с большой семьей

Светлана Тарабарова (фото: ТК "Украина")

Тарабарова призналась, что зачастую встречает новый год на сцене

В эксклюзивном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая ранее поделилась оригинальным рецептом оливье, откровенно рассказала о новогодних традициях и открыла свою самую главную мечту на сегодня.

Популярная украинская певица Тарабарова рассказала, как обычно проходят ее новогодние праздники. Оказалось, звезда успевает и поработать, и уделить внимание домашним.

«В Новый год работала и всегда работаю, но мне было бы немного грустно, если бы я не веселила людей в этот момент. Я обожаю выходить и говорить: «Люди, у нас есть время! Давайте танцевать!». Но есть и семейная традиция – где бы я не была первого января, второго отправляюсь в Херсон к родителям. В этом году тоже не будет исключения, мы поедем все вместе – с Иваном. У меня огромная семья – три сестры и уже у всех есть дети. То есть квартира просто лопнет от смеха и даже ссор, потому что мы очень эмоциональные, но хорошие», – поделилась Светлана в эфире канала «Украина».

Светлана Тарабарова с сыном Ваней (фото: ТК "Украина")

Так, певица в кругу большой семьи будет готовить вкусные новогодние блюда, загадывать желания, делиться мечтами. Но пока Тарабарова не знает, где будет именно в Новый год. Однако, с планами на первый месяц следующего года уже определилась.

«Мы планируем небольшое путешествие вместе с сестрами. Родители не хотят почему-то с нами ехать. Им немного тяжеловато уже. Они ждут нас дома, а потом мы хотим поехать, возможно, в Западную Украину – во Львов, а возможно, это будет Польша – мы еще не знаем. Хотим просто сесть в машину и поехать отдыхать с детьми», – рассказала артистка.

Кроме того, TARABAROVA откровенно призналась, что больше всего мечтает получить в 2020 году.

«Во-первых, в феврале мы снимаем видео на новый трек, который, надеюсь, разорвет – сейчас работаю над ним, еще надо дописать в студии, – прокомментировала Светлана Тарабарова во время интервью для программы «Ранок з Україною». – А из материального – я бы хотела наконец-таки жить в своем доме, ведь с Иваном лучше будет в доме, потому что там свежий воздух, а свежий воздух – это иммунитет. Вообще он у меня растет на улице, если честно. И спит, и гуляет. Я вижу свои результаты, как мама – я за улицу в любую погоду, даже в минус 20 мы выходим. Так было в прошлом году, в этом наверняка будет так же».

Отметим, ранее Наталья Могилевская, Лилия Ребрик, Светлана Тарабарова, DZIDZIO и другие звезды рассказали, кем были на новогодних утренниках.