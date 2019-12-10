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Так никто не готовит: Тарабарова поделилась оригинальным рецептом оливье

Lite » Еда 10.12.2019 - 11:21
Так никто не готовит: Тарабарова поделилась оригинальным рецептом оливье
Светлана Тарабарова (фото: ТК "Украина")

По словам Тарабаровой, такой рецепт она "подсмотрела" у сестры

Без салата оливье украинцам трудно представить новогодний стол. Однако приготовить его можно не по традиционному рецепту, а добавив свои ингредиенты. Популярная украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA), которая ранее рассказала о характере сыночка, на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала, как готовит оливье она сама.

Многие диетологи уверяют, что традиционные для Украины праздничные салаты – не лучший выбор для нашего организма. Несмотря на то, что салат оливье ну очень калорийный, отказаться от него в новогодние праздники почти невозможно. Однако есть способ, как приготовить его так, чтобы он был менее вредным для организма. По словам Светланы Тарабаровой, она очень тщательно подходит к выбору ингредиентов для новогоднего салата.

"Я готовлю оливье так, как никто не готовит. Не с колбасой, а добавляю курицу. 50 на 50 заправляю сметаной и майонезом. Это рецепт моей сестры, она однажды так приготовила, мне понравился и теперь я всем так советую. Обязательно добавляю морковь, но без яблока – с ним не вкусно", – поделилась TARABAROVA за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря.

Так никто не готовит: Тарабарова поделилась оригинальным рецептом оливье

Светлана Тарабарова (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Отметим, ранее Наталья Могилевская, Лилия Ребрик, Светлана Тарабарова, DZIDZIO и другие звезды рассказали, кем были на новогодних утренниках.

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