"Слушай внутренний голос": Лорак вызвала споры в сети неоднозначным образом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица надела неординарный праздничный наряд на съемки шоу

Популярная певица Ани Лорак, которая в новогоднюю ночь выступала в ОАЭ, показала в Instagram снимок со съемок российского шоу "Голос". Артистка позирует в нарядном платье мини с пышной юбкой, обрамленной снизу рюшами.

Также звезда оставила поздравление с празником и пожелание для поклонников, посоветовав им слушать свой внутренний голос.

"Слушайте свой внутренний Голос! Любите и будьте любимы! Добра и мира вашему дому! С Новым Годом!" - написала Каролина.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фанов певицы ее необычный наряд впечатлил, правда, нашлись и те, кто посчитал его безвкусным и неуместным.

"Вау, вы очень красивая! И вам очень идет это платье!", "Платье шикарное", "Платье как у Дженнифер Лопес, очень похоже", "Какая безвкусица это платье", "Полная безвкусица", "Платье очень нежно и пышное", "Такая молодая, а столько уже укольчиков, ботокса! Зачем? Естественная была лучше! А эта вся дребедень, только состарило!" - делились своим мнение комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что в деле о разводе Ани Лорак и ее супруга-ресторатора Мурата Налчаджиоглу наметились существенные сдвиги. Так, пара не пришла на первое судебное слушание – их представляли адвокаты. Позже оказалось, что заявления о разводе больше нет, что говорит о возможном примирении супругов.

К слову, муж Ани Лорак на Новый год опубликовал снимок дочери Софии, держащей в руках бенгальский огонек.

Видео: РБК-Украина