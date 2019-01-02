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"Слухай внутрішній голос": Лорак викликала суперечки в мережі неоднозначним вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 20:52
"Слухай внутрішній голос": Лорак викликала суперечки в мережі неоднозначним вбранням
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка одягла неординарне святкове вбрання на зйомки шоу

Популярна співачка Ані Лорак, яка у новорічну ніч виступала в ОАЕ, показала в Instagram знімок зі зйомок россійського шоу "Голос". Артистка позує в ошатній міні сукні з пишною спідницею, обрамленою знизу рюшами.

Також зірка залишила привітання зі святом та побажання для шанувальників, порадивши їм слухати свій внутрішній голос.

"Слухайте свій внутрішній Голос! Кохайте і будьте коханими! Добра і миру вашому дому! З Новим Роком!" - написала Кароліна.

&quot;Слухай внутрішній голос&quot;: Лорак викликала суперечки в мережі неоднозначним вбранням

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фанів співачки її незвичайне вбрання вразило, правда, знайшлися і ті, хто вважав його недоречним.

"Вау, ви дуже гарна! І вам дуже йде ця сукня!", "Сукня шикарна", "Сукня як у Дженніфер Лопес, дуже схоже", "Яка несмак ця сукня", "Повний несмак", "Сукня дуже ніжна і пишна", "Така молода, а стільки вже укольчиков, ботоксу! Навіщо? Природна була краще! А вся ця дребедень, тільки зостаріло!" - ділилися своїми думками коментатори.

&quot;Слухай внутрішній голос&quot;: Лорак викликала суперечки в мережі неоднозначним вбранням

&quot;Слухай внутрішній голос&quot;: Лорак викликала суперечки в мережі неоднозначним вбранням

&quot;Слухай внутрішній голос&quot;: Лорак викликала суперечки в мережі неоднозначним вбранням

&quot;Слухай внутрішній голос&quot;: Лорак викликала суперечки в мережі неоднозначним вбранням

Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що у справі про розлучення Ані Лорак та її чоловіка-ресторатора Мурата Налчаджіоглу намітилися істотні зрушення. Так, пара не прийшла на перше судове слухання – їх представляли адвокати. Пізніше виявилося, що заяви про розлучення більше немає, що говорить про можливе примирення подружжя.

До речі, чоловік Ані Лорак на Новий рік опублікував знімок дочки Софії,яка тримає в руках бенгальський вогник.

Відео: РБК-Україна

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами "Блискуча Ані Лорак": співачка "засліпила" шанувальників дзеркальною сукнею
Новини України Ані Лорак
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