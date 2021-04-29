Что случилось с победителями "Шанса", которые блистали в 2000-х

Что такое "Шанс"?

"Шанс" - это первое украинское талант-шоу, где Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин всего лишь за один день превращали обычного человека в звезду.

Талантливых ребят брали прямиком с "Караоке на майдані", которым заправлял Игорь Кондратюк.

Начиная с 2003 года, все победители майданного караоке автоматически становились участниками телепроекта "Шанс".

Как живут победители "Шанса" сейчас

Виталий Козловский

Виталий стал первым победителем шоу и тут же подписал контракт с Игорем Кондратюком. Карьера певца действительно закрутилась, но вот сотрудничество с Кондратюком закончилось конфликтом и разрывом.

Позже Козловский признался, что он "жил в аду" и ничего не зарабатывал, так как все деньги от концертов шли в продюсерский центр Игоря.

На данный момент Виталий сам себе продюсер. Певец стал Заслуженным артистом Украины, получил более 50 наград и премий и записал множество альбомов и синглов.



Ольга Кочеткова

В том же шоу конкуренцию Виталию составила Ольга Кочеткова, которая тоже очень полюбилась зрителям, но до победы немного не дотянула.



После проекта Ольга начала сотрудничество с Натальей Могилевской, наставницей в "Шансе". Певица пообещала помочь Кочетковой в шоу-бизнесе, но карьера Ольги все же не сложилась.

Позже Ольга несколько раз пыталась вернуться на сцену. Кочеткова замужем, воспитывает сына.

Ольга Кочеткова (фото: instagram.com/olgakochetkovaofficial)

Александр Воевуцкий

Во втором "Шансе" победителем стал брат одного из участников трио "Авиатор" Александр Воевуцкий. Александр полюбился зрителям трогательным образом Маленького Принца - и, казалось, его ждет успех, по меньшей мере, у прекрасной половины страны он пользовался популярностью.



После победы Воевуцкий записывал песни и давал концерты, но потом на несколько лет пропал с экранов, женился и зажил спокойной жизнью. За былой популярностью Александр возвращался в шоу "Голос країни", где его наставников стал Александр Пономарев, но победителем там не стал.



Наталья Валевская

Наталья победила в "Шансе" в 2005 году. Продюсером певицы стал ее муж, карьера Натальи начала складываться буквально сразу же после участия в проекте: она записывала альбомы, снимала клипы и вела активную концертную деятельность.



Сейчас Наталья продолжает заниматься музыкой, а также ведет свое шоу Valevska Show, и, помимо прочего, дает уроки вокала и проводит коуч-сессии и лайфстайл-тренинги.

Фото: Наталья Валевская продолжает заниматься музыкой (instagram.com/valevska_official)

Павел Табаков

Украинский музыкант, певец, композитор, аранжировщик, который был успешным и до проекта, стал победителем пятого сезона телепроекта "Шанс". От контракта с Кондратюком Павел отказался и начал сольную карьеру.



Позже Павел покорит также шоу "Україна має талант", где он вошел в полуфинал, и ТВ-проект "Голос Країни 2", где он стал победителем.

На данный момент Павел Табаков превратился в TABAKOV и продолжает творить музыку, женат, воспитывает дочь.

Фото: Павел Табаков с женой (instagram.com/tabakov_official)

Quest Pistols

Всем известная музыкальная и танцевальная группа тоже дебютировала когда-то в "Шансе". Именно там ребята в 2007 году представили свой сингл "Я устал".



Quest Pistols Show стали мегапопулярными и в Украине, и за ее пределами, и позже превратились в "Агонь". Но вскоре Никита Горюк покинул группу и занялся своим проектом ZVEROBOY. Антон Савлепов записал сольный альбом и продолжает концертную деятельность, был членом жюри шоу "X-Фактор", состоит в отношениях с актрисой Ириной Горбачевой. Константин Боровский известен как дизайнер, стал экспертом в шоу "Топ-модель по-украински".

Фото: Антона Савлепова часто можно увидеть на ТВ (instagram.com/anton_savlepov)