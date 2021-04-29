Що сталося з переможцями "Шшансу", які сяяли в 2000-х

Що таке "Шанс"?

"Шанс" - це перше українське талант-шоу, де Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін всього лише за один день перетворювали звичайну людину на зірку.

Талановитих хлопців брали прямо з "Караоке на майдані", яким заправляв Ігор Кондратюк.

Починаючи з 2003 року, всі переможці майданного караоке автоматично ставали учасниками телепроекту "Шанс".

Як живуть переможці "Шансу" зараз

Віталій Козловський

Віталій став першим переможцем шоу і тут же підписав контракт з Ігорем Кондратюком. Кар'єра співака дійсно закрутилася, але ось співпраця з Кондратюком закінчилося конфліктом і розривом.

Пізніше Козловський зізнався, що він "жив у пеклі " і нічого не заробляв, бо всі гроші від концертів йшли в продюсерський центр Ігоря.

На даний момент Віталій сам собі продюсер. Співак став Заслуженим артистом України, отримав понад 50 нагород і премій і записав безліч альбомів і синглів.



Ольга Кочеткова

У тому ж шоу конкуренцію Віталію склала Ольга Кочеткова, яка теж дуже полюбилася глядачам, але до перемоги трохи не дотягнула.



Після проекту Ольга розпочала співпрацю з Наталією Могилевською, наставницею в "Шансі". Співачка пообіцяла допомогти Кочетковій в шоу-бізнесі, але кар'єра Ольги все ж не склалася.

Пізніше Ольга кілька разів намагалася повернутися на сцену. Кочеткова заміжня, виховує сина.

Ольга Кочеткова (фото: instagram.com/olgakochetkovaofficial)

Олександр Воєвуцький

У другому " Шансі" переможцем став брат одного з учасників тріо "Авіатор" Олександр Воєвуцький. Олександр полюбився глядачам зворушливим образом Маленького Принца - і, здавалося, його чекає успіх, щонайменше, у прекрасної половини країни він користувався популярністю.



Після перемоги Воєвуцький записував пісні і давав концерти, але потім на кілька років пропав з екранів, одружився і зажив спокійним життям. За колишньою популярністю Олександр повертався в шоу "Голос країни", де його наставників став Олександр Пономарьов, але переможцем там не став.



Наталія Валевська

Наталя перемогла в "Шансі" в 2005 році. Продюсером співачки став її чоловік, кар'єра Наталії почала складатися буквально відразу ж після участі в проекті: вона записувала альбоми, знімала кліпи і вела активну концертну діяльність.



Зараз Наталя продовжує займатися музикою, а також веде своє шоу Valevska Show, і, крім іншого, дає уроки вокалу і проводить коуч-сесії і лайфстайл-тренінги.

Фото: Наталія Валевська продовжує займатися музикою (instagram.com/valevska_official)

Павло Табаков

Український музикант, співак, композитор, аранжувальник, який був успішним і до проекту, став переможцем п'ятого сезону телепроекту "Шанс". Від контракту з Кондратюком Павло відмовився і почав сольну кар'єру.



Пізніше Павло підкорить також шоу "Україна має талант", де він увійшов до півфіналу, і ТВ-проект" Голос Країни 2", де він став переможцем.

На даний момент Павло Табаков перетворився в TABAKOV і продовжує творити музику, одружений, виховує дочку.

Фото: Павло Табаков з дружиною (instagram.com/tabakov_official)

Quest Pistols

Всім відома музична і танцювальна група теж дебютувала колись в "Шансі". Саме там хлопці в 2007 році представили свій сингл "Я устал".



Quest Pistols Show стали мегапопулярними і в Україні, і за її межами, і пізніше перетворилися на "Агонь". Але незабаром Микита Горюк покинув групу і зайнявся своїм проектом ZVEROBOY. Антон Савлепов записав сольний альбом і продовжує концертну діяльність, був членом журі шоу "X-Фактор", перебуває у відносинах з актрисою Іриною Горбачовою. Костянтин Боровський відомий як дизайнер, став експертом у шоу "Топ-модель по-українськи".

Фото: Антона Савлепова часто можна побачити на ТБ (instagram.com/anton_savlepov)