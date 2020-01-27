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Случай в гримерке: Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.01.2020 - 21:47
Случай в гримерке: Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие порадовали поклонников роматичными селфи

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очень любят свою творческую работу и всегда искренне вовылечены в съемочный процесс. Ведущие сейчас задействованы на съемках десятого юбилейного сезона шоу Голос страны. Дома Юрия и Катю ждет сыночек Иван, который очень радуется, когда родители рядом, а доказательством этому свидетельствует красноречивое фото душевной встречи папы с сыном. Невзирая на позднее вечернее время, ведущие все еще работают и делятся фото с бэкстейджа съемок.

Так, Катя показала "случай в гримерке", поймав момент, когда они с мужем остались наедине. Теледива целует любимого в щеку, причем делает это очень аккуратно, чтобы сохранить макияж, ведь она уже накрашена и с укладкой.

На своей странице Юрий также разместил фото с женой. На снимке можно детальнее рассмотреть макияж ведущей. Он сделан в естественных тонах с акцентом на выразительные глаза, на губах – нюдовая помада. Волосы ровно и аккуратно уложены, локоны блестят, на шее – массивная цепь с кулоном.

Случай в гримерке: Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Коли і вдома і на роботі - разом!" - подписал селфи с любимой Юрий. Поклонники тут же задарили ведущих комплиментами и предложили им не отставать от звездных тренеров Потапа с Настей Каменских и побольше целоваться в кадре.

Случай в гримерке: Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

  • Це так круто! Миру та злагоди вашій родині!
  • Интересная пара , друг друга дополняют
  • Не надоїли ще один одному стільки часу разом?
  • А де ж цьомки? Не відставайте від Потапа з Каменських! І на "Голосі" не стримуйтесь, цілуйтесь. Їм можна ж!
  • Красавцы

Случай в гримерке: Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте

Случай в гримерке: Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте

Скриншот комментариев

Напомним, Катя Осадчая покорила триумфальным появлением на людях в бархатном платье с пикантным разрезом с серебряной тесьмой.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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