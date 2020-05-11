Как же сложно: Надя Дорофеева призналась, чего ей очень не хватает на карантине

Надя Дорофеева во время карантина старается не унывать и поднимать настроение себе и своим поклонникам. Певица устраивает эффектные домашние фотосессии, примеряя стильные наряды и восхищая стройной фигурой. Кроме того, она экспериментирует с имиджем - к примеру, звезда поразила ярким образом подростка из 90-х с мелкими косичками и неоновыми тенями! Но иногда артистку все же немного охватывает грусть.

Надя заворожила фанатов своим пронзительным взглядом на новом кадре, который, по ее словам, сделала прямо в душе. Исполнительница запечатлена в черной майке и с мокрыми растрепанными волосами, которые падают ей на лицо. Она подперла подбородок рукой и грустно смотрит в объектив.

По словам Дорофеевой, она поняла, что на карантине ей больше всего не хватает живого общения с людьми.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Прямо из душа смотрю в глаза будущему. Неопределённому, не совсем ясному, но точно интересному. Мой главный, хоть и очевидный, инсайт карантина — как же я люблю людей! Как же мне сложно без общения, пускай короткого, но тёплого. И как мне повезло с друзьями. А что у вас? Какой главный вывод?" - откровенно призналась певица.

Фолловеры рассыпались в комплиментах Наде и ее прекрасным глазам, многие также согласились с ней, что соскучились по общению и друзьям.

Во всем нужно искать свои плюсы

Богиня

Надяя, какие у тебя глаза

Твой взгляд, аааа, просто

Почему ты настолько красивая

Что и дома хорошо посидеть)) и общаешься даже с теми, с кем давно не виделся и не общался))

Что нужно больше ценить простые вещи: встречи с близкими, путешествия, прогулки в парке и, конечно же, природу

Если честно, то сложно без общения с друзьями

Люблю людей, пусть все будет как раньше!!! Встречи, путешествия, большие компании людей и смех в ресторанах за бокалом вина!

Надя супер

Очень не хватает ваших концертов ,так жду

Секси

Спасибо карантину, что научил ценить моменты

У тебя самые красивые глаза

Надя,Вы прекрасны у Вас все получится и будет хорошо. Мы в Вас верим. А мой вывод,что есть те,кому нужно больше чем нам и мы в силах им помочь

Я теж Надю, сумую за друзями, за спілкуванням! За теплими обіймами своїх друзів! Але ми всі розуміємо що треба почекати!!! А як я хочу вже полетіти за кордон! Я дуже сумую за подорожами!

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила стройностью форм на дерзких фото - певица устроила домашнюю фотосессию в стильных луках.