Як же складно: Надя Дорофєєва зізналася, чого їй дуже не вистачає на карантині

Співачка з мокрими волоссям заворожила пронизливим поглядом
Надя Дорофєєва під час карантину намагається не сумувати і піднімати настрій собі і своїм шанувальникам. Співачка влаштовує ефектні домашні фотосесії, приміряючи стильні вбрання і захоплюючи стрункою фігурою. Крім того, вона експериментує з іміджем - наприклад, зірка вразила яскравим образом підлітка з 90-х з дрібними косичками і неоновими тінями! Але іноді артистку все ж трохи охоплює смуток.
Надя заворожила фанатів своїм пронизливим поглядом на новому кадрі, який, за її словами, зробила прямо в душі. Виконавиця відображена в чорній майці і з мокрими розпатланим волоссям, яке падає їй на обличчя. Вона підперла підборіддя рукою і сумно дивиться в об'єктив.
За словами Дорофєєвої, вона зрозуміла, що на карантині їй найбільше не вистачає живого спілкування з людьми.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Прямо з душу дивлюся в очі майбутньому. Невизначеному, не зовсім ясному, але точно цікавому. Мій головний, хоч і очевидний, інсайт карантину — як же я люблю людей! Як же мені важко без спілкування, нехай короткого, але теплого. І як мені пощастило з друзями. А що у вас? Який головний висновок?" - відверто зізналася співачка.
Фолловери розсипалися в компліментах Наді і її прекрасним очам, багато також погодилися з нею, що скучили по спілкуванню і друзям.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва спокусила стрункістю форм на зухвалих фото - співачка влаштувала домашню фотосесію в стильних луках.