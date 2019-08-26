"Сложнее, чем думала": Регина Тодоренко призналась в трудностях воспитания сына

Регина Тодоренко, которая вместе с певцом Владом Топаловым воспитывает девятимесячного сына Михаила призналась, что не все так радужно бывает даже в звездной семье. Телеведущая уже делилась с поклонниками своими эмоциями по поводу сложностей материнства, тогда она рассказала, как сложно справляться с домашними делами без помощи мужа, который, как публичный человек мало времени проводит дома. В этот раз речь пошла о нехватке сна для всей семьи. Оказалось, что Михаил до сих пор спит в одной кровати с родителями и не дает им как следует высыпаться.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сейчас в промежутках между съемками, секциями, кружками, студиями мы занялись укладыванием ребёнка в отдельную комнатку, т. к. за 9 месяцев немного устали спать все вместе. Я поддерживаю совместный сон, но когда дело касается недосыпа всей семьи, пора что-то предпринимать", - призналась Регина.

"Подсмотрела у консультанта по сну и принялась за дело. Дело оказалось сложнее, чем я думала. Ведь все методики, которые я практикую в воспитании ребёнка, - очень мягкие и требуют терпения и плавных манипуляций, чтоб не травмировать ребёнка, и сделать все без стресса для семейства. Я следую чётко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша", - раскрыла сложности материнства знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Кроме того, телеведущая поделилась знаниями в психологии, которые она использует при воспитании сына.

"С появлением нашего первенца я немного погрузилась в психологию и поняла, что мы , люди, так часто не желаем действовать, чтоб достичь цели, а НАОБОРОТ - решаем ничего не делать, сетуя впоследствии на отсутсвие результата", - написала она.

"Теперь я каждый день стараюсь совладать со своей ленью, а я скажу вам честно, это оооочень непросто, чтоб подавать эффективный пример маленькому человеку!" - по-философски подытожила звезда Instagram и телевидения.

А вот подписчицы напротив написали, что практикуют совместный сон со своими детьми и не имеют ни каких проблем с этим, поэтому посоветовали Регине не спешить "отселять" сына из родительской кровати, ведь он еще так мал:

Мне кажется, при совместном сне более тесная связь мама-малыш! Более крепкая, что ли...

Мы с мужем просто у кроватки сняли одну сторону реек и приставили к нам, получилась трёхспальная кровать)

Потому что это счастье чувствовать и слышать как сопит твоя крошка рядом

Первую дочь клала отдельно от себя и была готова убить за час сна. Сейчас со второй плюю на все правила, кладу с собой. Я высыпалась с самого первого дня и очень этому рада. А отдельно она потом всю жизнь спать будет.

За совместный, я много писала почему я за, это удобно

Двумя руками за совместный сон. Это я поняла после рождения второго ребеночка

Кстати, недавно телеведущая показала фанатам, как проходит процесс съемок, когда она берет с собой на съемочную площадку сына Михаила. На одной из передач в закулисье помощники Регины обустроили необычную детскую, в которой было все необходимое - от кроватки до места для игр!

А еще Регина показала целую серию фото, посвященных свадебному декору. На них в деталях можно рассмотреть красиво офрмленную свадебную "арку" и идеальное убранство стола, а тк же креативно составленное меню.